SIKTET: Hollywood-produsent Eric Weinberg.

«Scrubs»-produsent siktet for seksuelle overgrep

Erik Weinberg (62) skal ha lurt kvinner til å være med på fotooppdrag. Nå har Los Angeles County tatt ut siktelse mot produsenten.

Publisert: Nå nettopp

Weinberg er siktet for grove seksuelle overgrep mot fem kvinner i Los Angeles, men sheriffkontoret tror det ofrene kan være langt flere. Det skriver AP.

Weinberg ble arrestert tirsdag, en uke etter at an ble siktet for 18 grove seksuelle overgrep, blant annet voldtekt. Han betalte imidlertid kausjon på fem millioner dollar, og skal etter planen møte i retten 25. oktober.

Overgrepene skjedde ifølge statsadvokat George Gascón mellom 2014 og 2019, men etterforskerne tror altså at det kan være mange flere ofre.

Gascón oppfordret andre eventuelle ofre om å melde seg.

– Den siktede brukte Hollywood-statusen for lokke kvinner med på fotooppdrag, hvor han angivelig skal ha forgrepet seg på dem. Makt og innflytelse kan ødelegge noen slik at de ødelegger andres liv, som ofte fører til livslange traumer for ofrene.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Los Angeles’ statsadvokat George Gascón på en pressekonferanse i Los Angeles.

Ryan Lamar i LAPD sier etterforskere nå går gjennom tips som dreier seg om andre mulige overgrep begått av Weinberg.

Hollywood-produsenten er etterforsket flere ganger tidligere, men statsadvokatens kontor har ikke hatt nok bevis tidligere til å sikte ham.

En kvinne har fortalt at hun møtte Weinberg på en café i North Hollywood i 2014 da hun var 22 år. Han overtalte henne til å bli med ham hjem, og hun kledde av seg til undertøyet for å ta bilder.

Weinberg skal ha grepet tak i henne, tvunget henne til å utføre oralsex, tatt kvelertak på henne før han gjennomførte voldtekt.

Weinberg fra eksekutiv produsent for 100 episoder av den populære komiserien «Scrubs», og skrev også manus til flere episoder. Han var også produsent og manusoppdrag for kjente filmer som «Anger Management» og «Men at Work».