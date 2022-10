FORELSKET: Øyunn Krogh er TV-profil og influencer. Her fra Universals sommerfest tidligere i år.

Øyunn Krogh åpner seg om brudd og ny flamme: − Forelsket

Øyunn Krogh forteller i podkasten «Ida med hjertet i hånden» at hun nå går gjennom både kjærlighetssorg og forelskelse på samme tid.

I august ble det kjent at «Sommerhytta»-paret Øyunn Krogh (26) og Levi Try (25) har gjort det slutt, etter fire år som kjærester.

I den nyeste podkastepisoden til VGTV-profil Ida Fladen forteller Krogh om tiden før og etter bruddet, og flere ganger gjennom episoden tar hun til tårene.

– Det gjør så vondt å snakke om, sier hun.

Hun forteller at de to ble enig om avgjørelsen, men at det å avslutte forholdet føltes som det eneste alternativet.

– Det er ikke dårlig stemming nå, men det er fordi man tar et aktivt valg om at det ikke skal være dårlig stemning. Det er ikke fordi man kunne hatt dårlig stemning, for det kunne vi hatt. Men jeg tror begge to er for slitne, og for slitne til å ha en så dårlig stemning når man er offentlig.

Samtidig forteller hun at hun har møtt en fyr, og at hun er forelsket.

– Jeg har ikke ny kjæreste, det kan jeg avkrefte med en gang, men jeg har møtt noen som jeg synes er veldig veldig hyggelig.

I september uttalte Krogh til VG at hun har det greit i forhold til omstendighetene, og den siste tiden har hun på sosiale medier hintet til at hun har en ny mann i livet på sosiale medier.

VG har vært i kontakt med Try som har følgende kommentar:

– Det er god stemning mellom oss, og vi ønsker hverandre alt godt. Jeg vil at hun skal ha det bra og det er veldig hyggelig at hun har møtt noen.

Krogh forteller i podkasten at hun møtte sin nye flamme gjennom felles venner på et vorspiel. Hun forteller at planen ikke var å møte noen så fort.

– Jeg skulle ha det mest «girl power»-året hvor jeg bare skulle fokusere på meg selv, og fokusere på karriere. Også møter du noen og blir bare sånn «woah».

VG har forsøkt å få en kommentar fra Krogh onsdag.

– Forelsket

Krogh forteller i podkasten at selv om hun har møtt en fyr, så hun skal hun først og fremst tenke på seg selv fremover.

– Jeg gleder meg så mye, det er en seier å kunne prøve å angripe livet på egen hånd. Så jeg er ikke så interessert i å tenke på meg «i et par», men samtidig så er jeg jo forelsket, så akkurat nå så har jeg det jo veldig bra og ønsker å tilbringe mest mulig tid sammen med han. Også får vi se, jeg skal ikke inn i noe forhold med mindre det føles helt riktig.

Programleder Fladen spør om hun har følt på noen bekymringer knyttet til å det å møte noen så fort etter et brudd, noe Krogh svarer «ja» på.

Krogh sier likevel at det ikke er andre måter å finne ut av det enn å bare fortsette. Hun prøver å se på det som uproblematisk, og at hun ikke har et «rush» til å finne ut av ting.

