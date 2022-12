FYRHUSET KUBA: Det ble tidligere produsert gass i det gamle lokalet fra 1924, men i dag er det et serveringssted.

Oslo-kontrakter går i arv og selges – varsler full oppvask

Oslo kommune leier ut baren Fyrhuset Kuba til kroner 0 årlig. Den 30 år lange kontrakten har skiftet hender flere ganger for millionbeløp. Nå vil kommunen endre denne og flere andre kontrakter – til sterk protest.

Reaksjonen til Fyrhuset Kubas daglige leder var ikke til å misforstå da han fikk beskjed om dette fra Kulturetaten på vårparten i år.

“ ... arrogant og uten vilje til å sette seg inn i saken”, skrev han blant annet i en e-post til kommunen.

Fyrhuset Kuba er bare en av mange kommunale eiendommer som forvaltes av Kulturetaten i hovedstaden, og som leies ut til private næringsdrivende.

I september skrev VG om kjendiskokken Andreas Viestads leieavtale med Oslo kommune av Geitmyra gård. Også Viestad har en 30 år lang kontrakt med Kulturetaten for leie av gården.

VG har sett nærmere på alle utleiekontrakter som Kulturetaten i Oslo kommune har med private næringsdrivende:

Noen av kontraktene går i arv

Andre har ingen utløpsdato

Enkelte kjøpes og selges videre fordi de er så lønnsomme

Nå varsler Kulturetaten en full gjennomgang av avtaleverket i sin eiendomsportefølje. De vil erstatte billig – eller ingen husleie – med markedsleie for flere eiendommer.

Fyrhuset Kuba

En av leiekontraktene som Kulturetaten vil endre er med Fyrhuset Kuba.

Fyrhuset Kuba er et serveringssted, som ligger i en av byens grønne lunger på Grünerløkka.

Huset er en av syv eiendommer som Kulturetaten leier ut gratis.

For fire år siden ble selskapet som har leierettighetene i dag solgt for 6,1 millioner kroner.

Dette er penger som ikke kommer kommunen til gode, men selger.

Men er det lov?

– Kommunen kan ikke nekte overdragelse av leieavtale uten saklig grunn, sier avdelingsdirektør for eiendom i Kulturetaten, Kim Hedemann Brenn.

Han reagerer likevel på salget:

– Kulturetaten synes det er uheldig at en leietager som ikke betaler leie, videreselger leieavtalen med høy fortjeneste, medgir Brenn.

To måneder etter at VG begynte å undersøke kontrakten tidligere i år, sender kommunen et brev til Bendik Olsen, som er daglig leder for Fyrhuset Kuba i dag, om at de hadde gjort en «glipp» da de forlenget kontrakten uten å oppjustere leien.

Men det er ikke første gang at kontrakten er blitt solgt, eller første gang kommunen har forlenget kontrakten uten å øke leien.

KULTURETATEN: Avdelingsdirektør for eiendom, Kim Hedemann Brenn.

Innrømmer feil

Den opprinnelige kontrakten for Fyrhuset Kuba ble inngått høsten 2002, og hadde en varighet på 15 år.

Kommunen tok ikke betaling for det 102 kvadratmeter store lokalet fordi leietager skulle pusse opp eiendommen for fire millioner kroner, ifølge avtalen.

Etter kun tre år får leietager forlenget avtalens varighet til 25 år til samme vilkår – altså uten husleie.

I dag sier Kulturetaten at kommunen ikke burde ha forlenget kontrakten utover 15 år uten å reforhandle de økonomiske vilkårene.

Når det er 18 år igjen av avtalen går opprinnelig leietager konkurs. Da skjer dette:

Cultura Sparebank tar midlertidig over leierettighetene, før de selger disse til det nystiftede selskapet Kubalibre AS.

Prisen er 3,5 millioner, men dette skal nedbetales over tid til banken, med pant i leierettighetene.

Etter bare et år selger eierne selskapet videre:

– Jeg betalte eierne 1,2 millioner, sier kjøper nummer to Jamal Touil til VG.

Som ny eier tar han også over gjelden som selskapet har til Cultura Bank.

Når det er åtte år igjen av avtalen, selger Touil selskapet videre gjennom Privatmegleren. De annonserer på Finn.no at leierettighetene er til salgs for 5,5 millioner kroner.

Bendik Olsen og tre andre investorer betaler 4,5 millioner til Touil for selskapet. De tar også over 1,6 millioner i selskapsgjeld. «Altså en totalpris på MNOK 6,1», som Olsen skriver i en e-post til kommunen.

Kjøpesummen fikk ikke kommunen vite noe om:

– Vi måtte kun informere om at det var nye eiere, ikke hva selskapet ble solgt for. Det var ingen plikt om å gi den informasjonen, sier selger Touil.

UTESERVERING: Fyrhuset Kuba er et populært sted blant byens studenter, med en stor uteservering i Kubaparken.

Glipp nummer to

I 2021 gjør kommunen det den i dag sier var en enda en glipp:

Den forlenger leiekontrakten med det nye selskapet – i fem nye år.

Heller ikke nå blir leieprisen justert opp.

Kulturetaten skriver at feilgrepet i 2021 skyldes permisjoner og «svært sprengt arbeidskapasitet» som følge av corona-pandemien.

Kulturetaten hadde egentlig bestemt at leien for eiendommen skulle oppjusteres til markedsleie, ifølge Brenn.

– Ved en feil ble leieforholdet likevel forlenget av Kulturetaten fra 2027 til 2032 uten justering i leien eller andre vilkår, forklarer Brenn.

Kulturetaten skriver til daglig leder Bendik Olsen:

«Som du sikkert skjønner skyldes dette en glipp, og det vil ikke være forsvarlig av Kulturetaten å leie ut bygget vederlagsfritt i denne perioden»

De varsler at de vil gjennomføre en befaring for å vurdere markedsleie.

Olsen er klart uenig i avgjørelsen om å innføre husleie, fremgår det av den opphetede e-postkorrespondansen med Kulturetaten fra i våres.

Han motsetter seg også kommunens avgjørelse om en markedsleie-befaring:

«Befaring oppleves som ren overkjøring etter all den tid vi bestrider at vi skal betale ytterligere leie til Kulturetaten. Har man i det hele tatt lest leiekontrakten og satt seg inn i det juridiske?»

Han får advokatstøtte fra selskapets medlemsorganisasjon, NHO Reiseliv, som i et brev skriver:

« ... en eventuell slik «glipp» på utleiers side, er utleiers problem, og ikke leietagers problem», heter det i brevet.

FORHANDLINGER: Kommunen forhandler nå med daglig leder for å komme frem til en løsning.

VG har spurt Olsen om hva han tenker om at de som leietager betaler null kroner i husleie:

– Det er en sannhet med modifikasjoner, avtalen kommer med andre forpliktelser og utgifter som ikke ville vært der om vi hadde betalt markedsleie.

Leietager skal betale alle innvendige og utvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter, ifølge kontrakten.

På sensommeren i år koblet Kulturetaten inn Kommuneadvokaten. De har vurdert «Kulturetatens handlingsrom overfor Fyrhuset Kuba».

– Vi ønsker ikke å gå inn på hvilke juridiske vurderinger Kulturetaten har gjort eller gjør om leiekontrakten med Fyrhuset Kuba, sier Brenn.

Begge parter bekrefter imidlertid at de nå er i god dialog om reforhandling av kontrakten.

I sommer ble også leierettighetene solgt for fjerde gang, da selskapet som drifter Fyrhuset Kuba ble kjøpt av Eik Servering AS.

Også denne overdragelsen godkjente kommunen.

Som betaling fikk Olsen og de andre selgerne aksjer i Eik Servering AS til samme verdi, ifølge en e-post fra Olsen til kommunen.

Hva aksjene ble verdsatt til, ønsker imidlertid ingen av partene å kommentere til VG.

Olsen er selv blitt ansatt i Eik Servering, og har fortsatt dialogen med kommunen som daglig leder for Fyrhuset Kuba.

SUBSIDIERTE LOKALER: Gunstige, subsidierte leieavtaler med Oslo kommune gjør at mange kunstnere og næringsdrivende i Kirkeristen betaler langt under markedsleie.

Kirkeristen

En annen eiendom hvor kommunen nå prioriterer høyt å forbedre kontraktene sine, er Kirkeristen, ifølge Kulturetaten.

VG har gjennomgått alle kontraktene til de 24 leietagerne som holder til i Kirkeristen.

En av kontraktene ble inngått i 1958 med en kvinne som ville drive forretning i en av de gamle basarene langs Karl Johans gate.

Kvinnen lever ikke lengre.

Men kontrakten lever videre i familien, hvor nevøen fortsatt driver forretning i lokalet.

Den 64 år lange kontrakten er ikke den eneste som har gått i arv.

En annen kontrakt VG har undersøkt ble opprinnelig inngått i 1972: Mannen som inngikk avtalen har i dag et barnebarn som leier lokalene.

Familien har imidlertid leid lokalet enda lengre, helt siden 1930-tallet, ifølge nåværende leietager.

KIRKERISTEN: Regnes som et hovedverk i norsk arkitekturhistorie, men har i dag et stort behov for rehabilitering, ifølge en rapport fra 2020.

Over halvparten av leietagerne i Kirkeristen sitter med kontrakter som har vart i mer enn 20 år.

Ti av kontraktene har ingen sluttdato – de løper til leietager selv sier opp, ifølge kontrakt.

Syv av disse er nå mer enn 30 år gamle, samtlige med private næringsdrivende.

Dette er kontrakter som ligger langt under markedspris, om man sammenligner med markedsdata for området fra Akershus Eiendom og Eiendomshuset Malling & Co.

VG har spurt Kulturetaten om hva de tenker om forvaltningen av disse kontraktene:

– Vi antar at flere av leiekontraktene i sin tid ble inngått på markedsmessige vilkår, men er enige i at leienivået for mange av næringskontraktene ligger altfor lavt i forhold til markedsleie i dag.

– Både oppsigelse, reforhandling og oppjustering til gjengs leie er aktuelt, sier Brenn.

Flere av leietagerne har nå i høst fått varsel om oppjustering til gjengs leie fra våren 2023 – altså gjennomsnittsleie for lignende lokaler i området, fikk VG opplyst forrige uke.

Opprydding

– Kulturetaten har et pågående arbeid for å kvalitetssikre rutiner og prosesser for å bedre kontraktsforvaltningen, og det er satt på flere ressurser i dette arbeidet, sier Kim Hedemann Brenn hos Kulturetaten.

– Vi gjennomgår både leiekontrakter og fagsystemer og er i ferd med å utarbeide nye rutiner.

De har også midlertidig fått to nye jurister, og i høst er det foretatt en intern omorganisering, ifølge Brenn.