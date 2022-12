FAR OG DATTER: Ellen Aabol sammen med pappaen sin Jens. Her fra et VG-intervju i oktober hvor de åpnet seg om hvordan sykdommen påvirket dem.

Ellen Aabol har mistet pappaen sin

I slutten av sommeren ble Jens Aabol (59) diagnostisert med kreft. Nå deler Tiktoker Ellen Aabol (22) at pappaen hennes er død.

«Hvil i fred, Pappa. Min største støttespiller og bestevenn» skriver Ellen på sin Instagram.

Pappaen hennes, Jens, døde tidlig torsdag morgen. Han ble 59 år gammel.

I slutten av sommeren ble Jens diagnostisert med benmargskreft, noe Ellen har fortalt om til sine over 170.000 følgere på TikTok. I den forbindelse gjorde Ellen og Jens et større intervju med VG.

– Det betyr mye for oss å vite at han har betydd noe for flere enn bare familien, skriver Ellen og hennes mor, Kristin Aabol, i en sms til VG torsdag.

I intervjuet fortalte Ellen om sjokkbeskjeden og frykten etter at pappen hennes hadde fått kreft – men også om håpet og de fine stundene.

ÅPNET SEG OM KREFT: VG var hjemme hos Jens i oktober for å snakke med ham og datteren om sykdommen han var rammet av.

På nyåret skulle Jens få benmargstransplantasjon. Håpet var at behandlingen skulle fungere og gi ham flere gode leveår.

Men så langt kom han ikke.

– Pappa døde ikke av kreften, men en infeksjon på grunn av brudd i alle virvlene i korsryggen. Han takket nei til videre behandling på grunn av smerter, mangel på smertelindring og viten om hva han gikk i møte i tiden fremover, skriver Ellen i en sms.

Jens etterlater seg kona Kristin og flere barn.

Familien Aabol er innforstått med at VG omtaler dødsfallet, og synes det er viktig at det sies noe om årsaken til at Jens døde.

Benmargskreft (myelomatose) er en alvorlig krefttype, og er i de aller fleste tilfeller en uhelbredelig sykdom. Noen kan leve med det i mange år, men sykdommen kan ha svært ulikt forløp fra person til person.

Jens var en aktiv mann. I intervjuet med VG fortalte Ellen om fjellturer, reiser og snekring på huset til broren. Jens pendlet frem og tilbake til Oslo for å dra på jobben i Direktoratet for forvaltning og IKT, og trivdes med å ha mye å gjøre.

NÆR FAMILIE: Jens Aabol sammen med datteren Ellen og kona Kristin i hjemmet deres i Moss i oktober.

De fortalte også om det nære pappa-datter-forholdet. På Instagram åpner torsdag Ellen seg om dødsfallet. Hun hyller faren og takker ham for alle øyeblikk og minner sammen.

«Det siste halvåret har vært tungt og du har hatt det vondt. Vi har sett døden komme, men likevel holdt fast i håpet om mer tid. Dessverre ble tiden knapp og vi går et nytt år i møte uten deg» skriver hun og fortsetter:

«Vit at jeg skal holde ethvert løfte jeg har gitt deg. Jeg skal være snill og god, sånn som du. Jeg skal spre glede og løfte opp andre, sånn som deg. Jeg skal være sta og bestemt, trygg i meg selv, på samme måte som du alltid vært. Jeg skal stå på videre, se og lære og leve. Jeg skal leve for deg, meg selv og oss begge.»

Hun lover å gjøre tingene de ble enige om å gjøre, og oppnå drømmene de drømte.

«Takk for alt og takk for nå. Jeg elsker deg, pappa.» avslutter hun innlegget.