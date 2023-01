I AFGHANISTAN: Prins Harry (t.v.), her avbildet sammen med korporal Chris Douglass i 2008.

Taliban-leder om Prins Harrys drapsuttalelser: − Krigsforbrytelser

Kommenterer prinsens utsagn om å ha drept 25 fiendtlige stridende i Afghanistan.

Torsdag ble det kjent at prins Harry (38) forteller at han drepte 25 mennesker i løpet av to tjenesteturer ved frontlinjen mot Taliban i Afghanistan.

Ifølge Sky News skriver prinsen i boken «Spare» at han ikke så på disse som folk, snarere som sjakkbrikker i et spill.

Taliban-leder Anas Haqqani melder dette på Twitter:

– Mr. Harry! De du drepte var ikke sjakkbrikker, de var mennesker; de hadde familier som ventet på at de skulle komme tilbake, skriver Haqqani.

– Blant drapsmennene til afghanere er det ikke mange som har din anstendighet til å avsløre sin samvittighet og tilstå sine krigsforbrytelser, fortsetter han.

Haqqani mener at prinsen med sine utsagn i selvbiografien «Spare» medgir at uskyldige mennesker i Afghanistan bare var for brikker å regne for Harrys soldater, militære og politiske ledere.

– Likevel ble du beseiret i det «spillet», skriver Taliban-lederen.

LANGER UT: Taliban-leder Anas Haqqani.

Videre understreker Haqqani at han ikke forventer noen følger av prinsens beretning.

– Men forhåpentlig vil disse grusomhetene bli husket i menneskehetens historie.

Anas Haqqani var med i Taliban-delegasjonen som besøkte Norge for snart et år siden.

Ifølge FN sto Haqqani-nettverket bak angrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008, hvor Dagbladet-journalist Carsten Thomassen ble skutt og drept.

Ytterligere fem ble myrdet. Anas Haqqanis bror Sirajuddin har innrømmet å ha planlagt attentatet.