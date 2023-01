PÅ SYKEHUS: Den oscarnominerte skuespilleren la ut denne hilsenen på Instagram.

Jeremy Renner etter snømaskinulykke: − Takk

Han skulle bare hjelpe et familiemedlem som sto fast i snøen. Så veltet snømaskinen over ham.

Den amerikanske skuespilleren Jeremy Renner (51) har lagt ut dette bildet av seg selv fra sykesengen, etter han han ble kritisk skadet i forbindelse med snøbrøyting nyttårshelgen.

– Takk for alle deres vennlige ord. Jeg er for ødelagt nå til å taste, men jeg sender kjærlighet til dere alle, skriver han på Instagram.

Renner har vært gjennom en operasjon og er innlagt på intensivavdelingen etter skader i brystet og beina, ifølge en uttalelse tirsdag.

Da ble tilstanden beskrevet som kritisk, men stabil.

ULYKKE: Sheriff Darin Balaam sier de mener det var en ren ulykke som forårsaket Renners skader.

Ifølge Deadline ble Renner fraktet til sykehus med helikopter fra sitt hjem nær skifjellet Mt. Rose i Tahoe, en halvtimes kjøretur fra byen Reno i delstaten Nevada.

Området ble truffet av en vinterstorn på nyttårsaften, og 35.000 hjem mistet strømmen, ifølge lokalavisen Reno Gazette-Journal.

Under en pressekonferanse natt til onsdag norsk tid, fortalte sheriffen i Washoe County at de så langt mistenker ulykken Renner ble skadet i, var en ren ulykke.

– Vi tror ikke Mr. Renner var påvirket overhodet og vi mener dette er en tragisk ulykke, sier sherrif Darin Balaam.

Han sier videre at etterforskningen så langt har avdekket at skuespilleren forsøkte å få løs en bil kjørt av et familiemedlem som hadde havnet i snøen.

– Etter at han fikk løs bilen, gikk han ut av snømaskinen for å snakke med familiemedlemmet. Da begynte den 63 tonn tunge maskinen å velte. Renner forsøkte å komme seg tilbake i førersetet igjen, og det var da han ble overkjørt av maskinen.

Sheriffen sier at et øyevtine har fortalt at de så Renner komme seg inn i maskinen, før han forsvant fra syne frem til den sluttet å rulle.

Renner ble fraktet til sykehus og operert for skader i beinet og overkroppen.

Balaam sier at de har tatt snømaskinen i beslag for å undersøke den for mekaniske feil.

Den 51 år gamle skuespilleren har blitt nominert til Oscar to ganger, for roller i filmene «Hurt Locker» og «The Town».

Han spilte også i filmen «Hansel & Gretel: Witch Hunters» fra 2013, hvor den norske altaværingen Tommy Wirkola hadde regi.

Renner har også blitt kjent for sin tolkning av superhelten Clint Barton, også kjent som Hawkeye, i Marvel-filmene og serien med samme navn.