BRYTER REGLER: Emma Roberts er oppgitt over moren som bryter private regler ved å legge ut bilder på Instagram

Emma Roberts: − Mødre og Instagram er en dårlig kombinasjon

Skuespilleren Emma Roberts har gjort alt hun kan for ikke å vise ansiktet til sin to år gamle sønn i sosiale medier. Det har hun klart – helt til hennes egen mor la ut et bilde av barnebarnet på sin Instagram-konto. Uten å spørre.

Det er amerikanske People som skriver dette.

Det var ved juletider i 2020 Emma Roberts fikk sitt første barn med skuespilleren Garrett Hedlund (36).

Siden den gang har Emma Roberts vært nøye med å ikke vise ansiktet til den nå to år gamle sønnen Rhodes i sosiale medier.

Ifølge People har hun hatt et sterkt og bevisst ønske om å skjerme ham mest mulig. Noe hun har vært nøye med på sin Instagram-konto.

Derfor reagerer Roberts på at moren Kelly Cunningham bryter hennes regler og legger ut et bilde av barnebarnet hvor ansiktet synes på sin Instagram-konto.

– Men hva skal jeg gjøre. Jeg er jo glad i min mor også, sier Emma Roberts oppgitt.

Det er for øvrig ikke første gang Kelly Cunningham bruker sosiale medier til å avsløre hemmeligheter om datteren. Det var hun som i sin tid først fortalte at datteren var gravid. Også den gang på Instagram.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å ligge lavt og ikke snakke om at jeg var gravid på det tidspunktet. Men dessverre har min mor Instagram. Mødre og Instagram er en dårlig kombinasjon, fortalte Roberts i et intervju med talkshow-verten Jimmy Kimmel.