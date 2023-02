Victor Dyreng (20) gikk bort onsdag, etter å ha vært kreftsyk i halvannet år.

Victor Dyreng (20) døde etter kreftsykdom

Onsdag døde Victor Dyreng (20) etter å ha vært kreftsyk i halvannet år. «Jeg er ubeskrivelig stolt og like mye knust – helt samtidig,» skriver broren på Instagram.

Ludvig Dyreng, Victor Dyrengs bror, og familien er innforstått med at VG omtaler saken.

Ludvig Dyreng, som blant annet er kjent for sin deltagelse i realityprogrammet «Paradise Hotel», skriver på sin Instagram-profil at han er like stolt som han er knust.

– Du har demonstrert for en hel armé med mennesker som elsker deg, hva dette fantastiske, dyrebare, kjærlighetsfulle, men også grusomt tragiske livet handler om, skriver Ludvig Dyreng.

– Du fikk så mye juling, men du reiste deg opp hver eneste gang. Uansett hva, når, eller hvordan fant du en måte å gjøre det beste ut av hver eneste dag du fikk, fortsetter han.

Viktor Dyreng fikk leukemi for halvannet år siden, og var gjennom flere krevende behandlinger.

Brødreparet har tidligere vært i mediene etter at de klarte å samle inn over 1,3 millioner kroner på Spleis for Viktors kreftbehandling på under en uke.

Spleisen spredte seg raskt i sosiale medier, og fikk stor støtte fra kjendis-Norge. Sophie Elise, Cengiz Al og artistgruppa Ballinciaga er blant de som viste støtte og delte spleisen på sin instragram.