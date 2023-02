VINNER: TV-programmet «Ex on the Beach» vinner Gullbarbien. Personene avbildet deltok i siste sesong av programmet.

«Ex on the Beach» får verstingpris

«Ex on the Beach Norge» vinner årets Gullbarbie med en overveldende andel av stemmene.

Hvert år deler Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press ut prisen Gullbarbie, som går til den reklame- og medieaktøren som de mener er best på å få̊ ungdom til å føle seg verst.

De nominerte til årets pris var tannblekingen Prowhitening, realityprogrammet «Ex on the Beach Norge» og kleskjeden ZARA.

Redd Barna omtaler alle kandidater som «heldige vinnere», men det er «Ex on the Beach» som stikker av med seieren.

– Ved å stemme på årets Gullbarbie har barn og unge sagt tydelig ifra om at de er lei av hvor seksualisert mediebilde er. De er lei av at «Ex on the Beach Norge» spiller på barn og unges usikkerheter og skaper sexpress, sier Isaac Elstad Røssnes, leder i Press – Redd Barna Ungdom i en pressemelding.

Info Gullbarbie Prisen ble opprettet i 2010 og delt ut for første gang i 2011. Disse har vunnet Gullbarbien tidligere: Klesmerket Diesel

Klesmerket Jack & Jones.

Undertøysmerket Victoria’s Secret.

Russeklærprodusenten Russedres

Elevkalenderen

Avisen Dagbladet

Avisen Nettavisen

Kleskjeden Bik Bok

Undertøysmerket Victoria’s Secret.

Plattformen Blogg.no

Sophie Elise AS

Kleskjeden Brandy Melville Vis mer

– Vi mener Ex on the Beach Norge må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften realityserier har på barn og unge. For å ta dette ansvaret på alvor, må noe gjøres med kropps- og sexfokuset, både i markedsføringen og i seriens innhold, sier Isaac Elstad Røssnes i pressemeldingen.

Søsnes opplyser at Redd Barna har hatt en dialog med serieskaperen Discovery Networks Norway AS om begrunnelsen for nominasjonen.

Det er første gang prisen deles ut til en realityserie.

– Mange serier har et stort fokus på kropp og sex. Dette er ikke nødvendigvis problematisk, men når realityserier også visker ut linjen mellom fiksjon og virkelighet kan det påvirke barn og unge negativt, sier Røssnes.