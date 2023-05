MODELL: Hailey Bieber, her på åpningen av en luksusbutikk i New York i april.

Hailey Bieber vil ha barn, men er «vettskremt»

Hailey Bieber (26) drømmer om å bli mamma, men spesielt én ting gjør henne engstelig.

Ektemannen Justin Bieber (29) har flere ganger siden bryllupet i 2018 ymtet frempå om at han lengter etter barn.

Hailey har vært litt mer tilbakeholden om temaet.

Nå letter hun på sløret i et intervju med The Sunday Times.

– Jeg gråter bokstavelig talt over dette hele tiden, sier hun når samtalen dreier inn på familieforøkelse.

Avisen presiserer at 26-åringen ler mens hun forteller:

– Jeg vil så veldig gjerne ha barn, men jeg blir vettskremt.

Særlig er det andre folks meninger som gjør fru Bieber usikker.

– Det er nok at folk sier ting om mannen min og vennene mine. Men jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å stå i at folk sier ting om et barn, sier Hailey.

STJERNEPAR: Hailey og Justin Bieber på fotballtribunen i Los Angeles i november i fjor.

At Hailey har vanskeligheter med å forholde seg til sosiale medier, og da særlig kommentarfelt, er ingen hemmelighet.

Modellen har gjentatte ganger gått ut med intense hjertesukk for å forsvare seg mot både det ene og det andre.

Når det gjelder tanken på å ha ansvar for et barn, sier hun at «man bare kan gjøre så godt man kan».

– Så lenge de føler seg elsket og trygge, legger hun til.

Hailey sier ellers at hun noen ganger ønsker «å krype sammen inn i skallet sitt», men at hun ikke kan la andre mennesker diktere hvordan hun best skal leve sitt eget liv.