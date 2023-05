VINNER HUN IGJEN?? Loreen er storfavoritt før kveldens konkurranse.

Eurovision Song Contest: Storfavoritten kan bli dobbelt-historisk

Skal man tro bettingslistene vinner Sverige og Loreen Eurovision Song Contest i kveld. Det vil i så fall gjøre «söta bror» og Loreen selv historiske.

Sverige kan nemlig bli mestvinnende nasjon gjennom tidende, i sangkonkurransen som første gang gikk av stabelen i 1956.

Sveriges seiersrekke er svært imponerende:

I 1974 vant Sverige konkurransen for første gang med legendariske ABBA og «Waterloo».

I 1984 fulgte brødrene Herreys opp med seier, og 1991 vant Carola med «Fångad av en stormvind» og vindmaskin.

I 1999 vant Charlotte Nilsson med «Take Me To Your Heaven».

I 2012 vant kveldens finalist Loreen sin første konkurranse, med den mektige hitlåten «Euphoria».

Tre år senere vant Måns Zelmerlöw med låten «Heroes»

Nå er altså Loreen igjen favoritt med låten «Tattoo».

Ifølge en samlet bettingliste er det 52 prosent sannsynlighet for at hun vinner. Andreplass på listen er Finland med 22 prosent.

Lillebror Norge ligger på femteplass.

– En sjuende seier vil være et ytterligere bevis på at et lite land som Sverige for alvor kan ha en stor innflytelse over musikkbransjen i verden, og skape musikk som vekker følelser hos veldig mange, sier Aftonbladets eksperte, Tobbe Ek, til NRK.

Ifølge TV-kanalen er det ikke bare Sverige som kan blir historiske, men også Loreen selv.

Hun kan bli første kvinne som vinner konkurransen to ganger.

Irske Johnny Logan vant konkurransen to ganger, 1980 og 1987, skriver NRK.

