HIGH FIVE: I tillegg til familie og kolleger hadde også flere fans møtt opp da Ludacris ble hedret med en stjerne på Hollywood Walk of Fame torsdag.

Ludacris hedret med stjerne på Walk of Fame: − Kjempet mot tårene

Under seremonien i Los Angeles ble rapperen og skuespilleren hyllet av «Fast & Furious»-kollegene – og døtrene.

– Det er nesten vanskelig for meg å finne ord for dette. LL var personen som fikk meg til å ville rappe. Vin har endret livet mitt for alltid gjennom gaven som bare gir og gir – denne franchisen «Fast and Furious», sa Ludacris (45) da han ble hedret med sin helt egne stjerne på Hollywood Walk of Fame Hollywood Walk of FameGaten som hedrer kjente personer er et landemerke i Los Angeles. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter, og bare et fåtall av disse ender opp med stjerne. torsdag.

Stjernen sikter til rapperen og skuespilleren LL Cool J og sin kollega i «Fast & Furious»-filmene Vin Diesel.

I tillegg til Diesel møtte også Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson og Jordana Brewster opp for å hedre skuespillerkollegaen.

– Vi er den tetteste familien både foran og bak kamera. Sammenliknet med alle, 100 prosent, sa Ludacris «Fast & Furious»-gjengen.

FAMILIEFEST: Ludacris sammen med moren Roberta Shields (t.v.), kona Eudoxie og døtrene Cadence, Karma, Chance og Cai.

Overrasket av døtrene

Også døtrene dukket opp for å hedre faren, skriver Entertainment Online. Ludacris har til sammen fire døtre, to fra tidligere forhold, og to med sin nåværende kone Eudoxie.

– Til min klippe, min helt, pappa. Ord kan ikke beskrive hvor mye det betyr for meg å være her for deg i dag, sa eldstedatter Karma fra scenen, som hun delte med nevnte Vin Diesel.

Datteren forteller at hun på forhånd hadde kommet opp med en unnskyldning og latt som hun ikke ville rekke seremonien i Los Angeles.

– Jeg kjempet mot tårene. Seriøst, jeg er glad jeg hadde på meg solbriller i dag, sa far Ludacris etterpå og la til:

– Det pleier ikke å være lett for folk å holde ting skjult for meg, men dette var 100 prosent en overraskelse. Det virker som om alle bortsett fra meg visste om dette, jeg er litt sur!

OVERRASKET: Karma Bridges holdt tale for pappa Ludacris i Los Angeles torsdag.

45 år gamle Ludacris, som egentlig heter Chris Bridges, ble oppdaget av produsenten Timbaland i 1998, og ga ut sitt første soloalbum, «Back for the First Time» i 2008. Ifølge Sky News har han solgt 24 millioner album verden over.

Han er også skuespiller, og har blant annet spilt i «RocknRolla», «Max Payne» i tillegg til flere «Fast and Furious»-filmer.

– Som rapper og skuespiller har han skapt noen av våre favorittøyeblikk både i musikk og på film, og vi er svært glade over å ønske ham velkommen til vårt historiske landemerke, sa Ana Martinez, lederen for Hollywood Walk og Fame i en uttalelse før seremonien.

