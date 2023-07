Ballinciaga får kritikk av markedsføringsekspert for Instagram-innlegg.

Ballinciaga slettet bikini- og alkoholbilde etter reklame-kritikk

Ballinciaga la ut et innlegg av kvinner i bikini med deres alkohol i hånden. Etter Forbrukertilsynet reagerte, slettet bandet bildet.

Kortversjonen Ballinciaga har slettet et bilde på Instagram av kvinner i bikini med bandets alkoholholdige drink etter reaksjon fra Forbrukertilsynet.

Innlegget viser bilder av de tre maskerte artistene, 17 kvinner og seks bokser med Ballinciagas egen alkoholholdige drikke.

Innlegget hadde opprinnelig ikke blitt merket som «reklame» på Instagram, noe som markedsføringsloven krever for å forhindre skjult reklame. Innlegget er nå merket.

Kun ett av bildene i bildekarusellen er slettet. Det ligger fortsatt ute flere bilder av bandets energidrikk og lettkledde kvinner. Vis mer

Forrige uke skrev VG om hvordan flere reagerte etter at popgruppen Ballinciaga tok med seg over 20 bikinikledde kvinner opp på scenen under Stavernfestivalen.

Samme dag la de ut et Instagram-innlegg med blant annet et bilde som viser de tre maskerte artistene, 17 kvinner og seks bokser med Ballinciagas egne alkoholholdige drikke.

– Det er flere problematiske forhold her, skrev avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Forbrukertilsynet,Forbrukertilsynet er et offentlig organ som blant annet skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring. Bente Øverli, i en e-post til VG mandag, og la til at de ville se nærmere på saken.

– Vi vil vurdere saken opp mot markedsføringsloven etter sommeren for å se om innleggene er ulovlig.

Bandet Ballinciaga som omtaler seg selv som «Norges største boyband» på Instagram, var Norges mest strømmende artist i 2022.

Øverli skriver at flere har reagert på innleggene, og at de vektlegger følgernes unge alder i beslutningen om å se nærmere på saken.

– I tillegg vil vi følge med på hvilke innlegg som legges ut fremover.

– I slike tilfelle hender det ofte at innleggene fjernes for å bedre omdømme. Vi vil også følge med på om dette gjøres, da det kan ha betydning for om vi går videre med saken.

Da VG informerte Ballinciaga om dette mandag, svarte de:

– Omtrent 75 % av våre følgere er over 18.

– Når det gjelder Instagram-posten ser vi i ettertid at den kan gå imot markedsføringsloven, så vi velger å slette innlegget. Vi vil også understreke at det ikke er på grunn av de vakre jentene vi har med oss.

Bildet, som du kan se under, ble slettet kort tid senere.

ALKOHOL: På bildet holder noen av kvinnene den alkoholholdige drikken KALD Hard Seltzer. Det er nå slettet fra Instagram.

Medeiere i selskapet

Vetle Hanssen Brevik er styreleder i Kald AS. Han opplyser at popgruppen eier 49 prosent av selskapet, som eier den alkoholholdige drikken KALD Hard Seltzer.

– Ballinciaga har vært helt sentral i utviklingen av merkevaren og produktet fra start og til lansering, sier han til VG.

Bandet har på nåværende tidspunkt 86.600 følgere på Instagram.

På spørsmål om innlegget har hatt en innvirkning på salget, skriver Brevik blant annet:

– Tror ikke enkeltkontoer eller enkeltinnlegg er grunnen til at vi selger godt.

– Direkte reklame

Da VG først var i dialog med Forbrukertilsynet fredag, mente de at innholdet kunne være «i strid med reglene» dersom innlegget er reklame.

At det er reklame, er ikke Trond Blindheim i tvil om. Han er rektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd.

Blindheim mener eierskapet gjør at det er et motiv for å reklamere på sin egen Instagramprofil.

– Det er helt sikkert for å promotere sin egen drikk. Dette er direkte reklame.

Ballinciaga har over 160.000 følgere på TikTok.

– Mange unge smaker alkohol for første gang i alderen 15–16 år. Hvis de da klarer å få disse til å bli lojale mot sin alkohol, så har de en kunde for livet, sier han og retter kritikk mot gruppens publisering:

– Det er mangel på god dømmekraft.

VG var også i kontakt med Ballinciaga på fredag, som sa de ville ta en gjennomgang og forbedre seg.

– Åpenbart har Norge flere og strengere regler enn hva som føles naturlig for oss.

EKSPERT: Trond Blindheim er rektor ved Høyskolen Kristiania.

Før bildet ble slettet, hadde ikke Ballinciaga merket innlegget på Instagram med «reklame». Markedsføringsloven forbyr skjult reklame og krever at reklame merkes.

Etter slettingen ble resten av innlegget liggende med de tre resterende bildene, og merket som «reklame».

Et av de gjenværende bildene i bildekarusellen, er av en jente iført bikini med en drikk mellom puppene.

Drikken er en energidrikk utviklet av Ballinciaga sammen med Beyond Brands AS, bekrefter styremedlem i selskapet, Marius Vestnes, til VG.

Han vil ikke si hvordan samarbeidsavtalen deres ser ut, men opplyser om at namdet har økonomisk interesse i drikken.

– Ved at de har vært med på å utvikle produktet, så får de igjen noe økonomisk, sier Vestnes.

Forbrukertilsynet peker på flere faktorer som kan være problematiske.

– Reklame med stort fokus på kvinnekroppen kan bryte forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame.

De opplyser også om reklame med seksualiserende og overdrevent kroppsfokus kan være i strid med reglene som skal verne barn mot uetisk reklame:

– Dette gjør seg særlig gjeldende når reklamen publiseres i kanaler der barn er aktive brukere, slik som på Instagram.

Ikke nødvendigvis ulovlig

Selv om Forbrukertilsynet omtaler innlegget som problematisk, presiserer de likevel at det ikke nødvendigvis er et lovbrudd:

– Ikke er alt som kan oppfattes som uetisk eller usmakelig er ulovlig, skriver Øverli.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet Helsedirektoratet Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan, som blant annet har ansvaret for å føre tilsyn med forbudet mot reklame for alkohol. som ikke ønsker å ta stilling til enkeltsaker i media.

