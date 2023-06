Rike barn leker best

Utdrikningslaget gir et sjeldent innblikk i vennskapet og nettverket til norske milliardærarvinger.

«Nothing beats a good bachelorette weekend.»

Det skrev milliardærarving Phoebe Hveem (28) på Instagram etter det eksklusive utdrikningslaget for Rikke Sandvold.

Like før 17. mai var vennegjengen i London for å feire den kommende bruden.

Bilder og videoer fra Instagram viser graverte glass- og champagnebøtter, designervesker, restaurantbesøk og privat omvisning på verdens største kunst- og designmuseum, The Victoria and Albert Museum.

Snart venter den store bryllupsfesten når to av Norges rikeste familier skal slås sammen.

Det er trolig årets mest celebre bryllup som går av stabelen når jurist og livsstilsinfluenser Rikke Sandvold (30) gifter seg med fotograf og prosjektmanager i Canica CanicaInvesteringsselskap Stein Erik Hagen eier med familien. , Carl Erik Hagen (34).

FRIHET

OG MAKT

Rikke Sandvold er datter av BikBok-gründer og eiendomsmilliardær Kenneth Sandvold.

Han er sønn av mangemilliardær og Orklas OrklasBørsnotert matvaregigant som har merkevarer som Grandiosa, Toro, Stabburet og Kims i porteføljen. største eier, Stein Erik Hagen.

Til sammen har parets fedre en formue på nesten 36 milliarder kroner, ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

– Langt fra alle i overklassen har partnere i samme samfunnslag, men statistisk sett er det en tendens til at mennesker i overklassen finner og gifter seg med hverandre, sier førsteamanuensis Maren Toft ved Universitetet i Oslo – og utdyper:

– Vi finner også at de som har foreldre med mye makt – slik som for eksempel arvinger – har desto større sannsynlighet for å gifte seg internt i samme samfunnssjikt, sier hun.

«Beautiful bachelorette»

Det la Emilie Stordalen ut i et Instagram-innlegg fra den minnerike helgen i London.

Av de 13 deltagerne som vises fra festen på Instagram, er over halvparten døtrene til noen av Norges rikeste og mest kjente finansmenn.

Emilie Stordalen (31) – datteren til Petter Stordalen Petter Stordalen Petter Stordalen er eier av hotellkjeden Nordic Choice Hotels, som nå har byttet navn til Strawberry. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste for 2022 har han 28 milliarder i formue.

Rikke Sandvold (30) – datteren til Kenneth Sandvold Kenneth Sandvold Kenneth Sandvold er gründer og eiendomsinvestor. På 70-tallet etablerte han kleskonsernet BikBok. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste for 2022 har han 2,2 milliarder i formue.

Phoebe Hveem (28) – datteren til Paal Hveem Paal Hveem Paal Hveem er største eier i investeringsselskapet Greenwich Land Securities. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste for 2022 har han 2,8 milliarder kroner i formue.

Camilla Hagen Sørli (41) – datteren til Stein Erik Hagen Stein Erik Hagen Stein Erik Hagen er en av Norges mest profilerte forretningsmenn og rikeste menn, og er kjent for å ha eid dagligvareforretningen Rimi i en årrekke. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste for 2022 har han 33, 5 milliarder kroner i formue og er Norges niende rikeste person.

Betine Erla Sandvold (34) – datteren til Kim Erla Kim Erla Kim Erla er eiendomsinvestor. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste for 2022 har han 4,95 milliarder i formue.

Heddy Krefting Greve (27) – datteren til Einar Jørgen Greve Einar Jørgen Greve Investor og forretningsadvokat Einar Jørgen Greve. Ifølge skattelistene for 2021 har han 49,2 millioner i formue.

Madeleine Brynestad (36) – datteren til Atle Brynestad Atle Brynestad Smartclub- og Seadream-gründer Atle Brynestad har eierandeler i blant annet Hadeland Glassverk, Christiana Glasmagasin og Porsgrunds Porselænsfabrik. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste for 2021 hadde han 1 milliard i formue.

VG har kontaktet flere av gjestene fra utdrikningslaget. VG har også forsøkt å få en kommentar fra Rikke Sandvold og forloveden Carl Erik Hagen, uten å lykkes. Sidsel Ekensteen Rydland, som står oppført som pressekontakt på Carl Erik Hagens nettside, skriver i en melding at spørsmålene er «mottatt og formidlet videre». Spørsmålene er ikke besvart.

Til sammen er de syv kvinnene arvinger til over 70 milliarder kroner, ifølge tall hentet fra Kapitals 400 rikeste-liste.

– Hva betyr det for samfunnet når en liten gruppe sitter med mye penger?

– Konsentrasjonen av formue, speiler en skjevfordeling av makt i samfunnet. Penger gir ikke bare frihet, men også makt, sier sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo, Magne Paalgard Flemmen.

– Det gjelder direkte beslutningsmakt over investeringer og produksjon, men også bredere påvirkning og innflytelse. Penger gir helt andre muligheter til å påvirke samfunnet. De rike kan finansiere kampanjer og tenketanker og gi pengestøtter til politiske partier.

Han sier at skjevfordeling av penger er lik skjevfordeling av makt.

– Når miljøene i tillegg er såpass samkjørte og kjenner hverandre, har de lettere for å få lik oppfatning om ting. Det blir lettere å synkronisere, og lettere mobilisere for samme sak.

Flere av arvingene i Sandvolds utdrikningslag har allerede fått overført store formuer fra sine foreldre – og de har flere andre likhetstrekk.

Flere flytter fra Norge til Sveits. Det har også det kommende brudeparet gjort.

Milliard-

ekteskap

Vi skal komme tilbake til gjestene i Rikke Sandvolds utdrikningslag. La oss først spole litt tilbake:

«Christmas came early. 281121. to a lifetime of madness yet to come, mon chéri! ILU», skrev Sandvold på Instagram i 2021.

I slutten av året 2021 la Rikke Sandvold ut flere bilder som tilsynelatende viser at hun og Carl Erik Hagen hadde forlovet seg.

Denne sommeren skal de to milliardærarvingene bindes sammen.

Men det er ikke første gang et av barna til Kenneth Sandvold – Rikkes far – gifter seg med en annen rik arving.

Hans sønn Joachim Sandvold danner par med kona Betine Erla Sandvold.

Hun er datter av Kim Erla, som ifølge Kapital har en formue på 4,95 milliarder.

Slik vil tre av Norges rikeste og mektigste menn bli bundet sammen – ikke bare gjennom bekjentskap, men også gjennom slektskap.

Fra venstre: Kenneth Sandvold er faren til Rikke og Joachim Sandvold, Stein Erik Hagen er faren til Carl Erik Hagen, og Kim Erla er faren til Betine Erla Sandvold.

Førsteamanuensis Maren Toft ved UiO syns ikke det er overraskende at disse parene – og familiene – har funnet hverandre.

I et studie hun har gjort med sosiologiprofessor Marianne Norli Hansen, så de på hvordan de største eierne i Norge samler opp sin formue. Hovedfunnet var at den aller rikeste gruppen er de som har foreldre, søsken, partnere og svigerforeldre i mektige posisjoner.

– Den gruppen samler opp og sparer formue over tid på en helt annerledes måte enn andre store eiere med familierelasjoner med færre privilegier. De får et forsprang ofte tidlig ved at de for eksempel får gaveoverføringer og store eierposter, og det forspranget tar av gjennom livsløpet, og formuen vokser ekspansivt, på et helt annet nivå, sier hun.

Brudgommen Carl Erik og faren Stein Erik Hagen.

Men hun tror ikke det er den eneste grunnen til at mange av de aller rikeste gifter seg med hverandre.

– Jeg tror nok at veldig mange valg de aller rikeste tar når det kommer til hvem man gifter seg med er en blanding av ulike ting. Men i dagens samfunn er ekteskapet i større grad innrammet i et narrativ om kjærlighet, fremfor strategi, slik det i større grad var før i tiden, svarer Toft.

– Men hvem du tiltrekkes av, er gjerne basert på et felles verdigrunnlag av interesser, livsstil og andre preferanser som formes av posisjon i samfunnet. Trolig finner også overklassen sammen fordi møteplassene deres, slik som utdanningsinstitusjoner og nabolag gjerne er sosialt distinkte.

17. mai-feiring fra balkongen på Grand Hotel: Stein Erik Hagen og datteren Caroline i 2008.

Men det sentrale handler ikke bare om å leve luksuriøse liv med mye penger, mener Toft, men om en konsentrasjon av økonomisk makt.

– Ikke bare på få hender, men på få hender som også er sammensveiset gjennom familiebånd.

I likhet med professor Magne Paalgard Flemmen påpeker Maren Toft at dette bidrar til en skjevfordeling av makt.

– Og i den grad noen sitter på såpass mye samfunnsmakt – og også omgås andre som har hatt tilsvarende mange privilegier hele livet – blir de kanskje blendet av hvor annerledes det faktisk er på «den andre siden».

Apropos «den andre siden»: Vi tar turen til Sveits.

SKATTE-

PARADISET

Tre av gjestene i Rikke Sandvolds utdrikningslag har bostedsadresse i Sveits.

Carl Erik har selv adresse i en luksuriøs leilighet helt nede ved vannet i Kilchberg i et leilighetsbygg med egen hage, brygge, og med utsikt til sjøen.

Ifølge Dagens Næringsliv flyttet Rikke høsten 2021, mens Carl Erik flyttet til Sveits lenge før den store flyktningstrømmen i fjor.

Resten av familien Sandvold flyttet etter til Sveits for knappe to måneder siden – det gjelder også ekteparet Joachim Sandvold og Betine Erla Sandvold.

– Vi er en sammensveiset familie som i fellesskap kom frem til beslutningen om å flytte. Alle stortrives i vår nye tilværelse, og vår yngste datter er allerede godt etablert på skole og i idrett. Utover dette har jeg ingen kommentar, skrev Rikkes mor, Yvonne Sandvold, i en melding til Dagens Næringsliv som omtalte nyheten først.

Betines far, Kim Erla, bor for øvrig også i Sveits.

Her er Betine fra utdrikningslaget i London:

Tilbake til utdrikningslaget i London. Like før nasjonaldagen, fikk Rikke selskap av to kommende familiemedlemmer.

Sveits-nabo Betine var der; det var også Camilla Hagen Sørli.

Camilla er søsteren til Rikkes forlovede, og datteren til Stein Erik Hagen.

Rikke Sandvold har i motsetning til andre og mer profilerte norske arvinger valgt å leve et mer anonymt liv i norske medier.

På Instagram deler hun derimot flittig innhold som spenner fra fra klær og skjønnhet til kunst, kultur og natur, ifølge «Min stil»-intervju med MinMote.

Rikke Sandvold og Carl Erik Hagen fikk i fjor sitt første barn sammen. Det delte hun på Instagram, hvor hun har over 15.600 følgere.

SAMMEN

PÅ TOPPEN

«The most beautiful and ballz to the walls crazy group.»

Det skrev Rikke Sandvold under Emilie Stordalens Instagram-innlegg fra festhelgen i London. Selv delte hun fra sin «amazing weekend».

I innlegget Emilie Stordalen la ut på Instastory, ble syv milliardærarvinger tagget.

Hun jobber for tiden i farens hotellselskap. I 2018 ble det kjent at Petter Stordalen overførte 25,1 milliarder kroner til Emilie og hennes to brødre, Henrik og Jakob.

I fjor høst hadde hotellkongen sitt storslåtte 60-årslag med familie og venner. Til stede for å feire jubilanten var blant andre Madeleine Blikseth Brynestad og faren Atle Brynestad.

Ut fra Emilie Stordalens Instagram-innlegg var Madeleine også i London for å feire Rikke Sandvold.

I juni 2019 giftet Madeleine Brynestad seg med sin utkårede Martin Øyer i Holmenkollen kapell i Oslo.

Der var selvsagt pappa – som etter seremonien uttalte til VG:

– Det var en utrolig hyggelig vielse. De er jo så flotte! Det å komme inn der og få følge sin smellvakre datter til alters foran så mange venner og familiemedlemmer – det blir ikke bedre.

En som ikke behøvde å reise langt for å feire Sandvold, er Sophie Margarethe Jebsen. Hun bor i Storbritannia.

Ifølge intervjuet hun gjorde med MinMote i 2019 har hun bodd flere år i utlandet på grunn av studier.

På Instagram poster hun innlegg om kunst og mote for sine nærmere 8000 følgere – og hun delte også øyeblikk fra utdrikningslaget.

Sophie Jebsen sammen med Rikke Sandvold under noteuken i København i 2019.

Sosiologiprofessor Paalgard Flemmen synes det er interessant at det var så mange arvinger i ett og samme utdrikningslag.

– Det rimer med faglige studier. Sosiologen Marianne Nordli Hansen har vist at jo mer velstående personer du ser på, jo oftere er de fra velstående familier. Helt på toppen, altså blant de 0,1 prosent rikeste, hadde 60 prosent foreldre som var blant de 1 prosent rikeste.

Paalgard Flemmen forklarer at det er flere årsaker til at arvinger, og eliten, finner sammen. Det første dreier seg om en mer allmenn tendens: Like barn leker best.

– Det handler om at en generelt foretrekker å omgås med folk en opplever at en har mye til felles med. Ofte vil en bosette seg deretter, påpeker han.

– Velstående familier har også overlegne muligheter til å velge hvor de vil bo. Folk med vanlig inntekter – lærere, sykepleiere – møter ganske skarpe begrensninger på hvor de kan bosette seg.

Slik forklarer han at velstående barn vokser opp og ofte bor i samme nabolag, går på samme skole og driver med det samme på fritiden.

REKORD-

BRYLLUP

Den siste arvingen fra Rikke Sandvolds utdrikningslag som har slått seg ned i Sveits, er Phoebe Cathrine Hveem Lier. Mandag forrige uke skrev Dagens Næringsliv at hun og ektemannen, eiendomsarvingen Peder Rye Lier (35), nylig meldte flytting til eksklusive Resort Collina d’Oro i Lugano – samme sted som Kjell Inge Røkke bor.

Med mer enn 12.000 følgere på Instagram er Hveem i likhet med Sandvold og Stordalen en fremtredende profil i sosiale medier.

Hveem kunne sikkert dele et bryllupstips eller to under venninnefesten i London.

I 2018 giftet hun seg selv i et storslått Venezia-bryllup, som Finansavisen beskrev som «Norges dyreste» med en prislapp på rundt ti millioner kroner.

Festen foregikk på samme på samme luksushotell som Amal og George Clooney holdt sin bryllupsfest. Bryllupet ble beskrevet i verdens største motemagasin, Vogue, som «episk».

Syv norske arvinger fant sammen i et utdrikningslag i London. Flere av dem delte på Instagram – og flere av dem har betydelig størrelse på profilene sine.

Men førsteamanuensis Maren Toft påpeker at det er mye vi ikke ser.

– Det er slående hvor mange av de veldig mektige i Norge som ikke er så synlige i offentligheten. Denne gjengen viser frem deler av livene sine på Instagram; fra dette utdrikningslaget blir det fryktelig tydelig. Men blant Norges rikeste er det flere som ikke er synlige eller kjente. Det er heller ikke arvingene eller nettverkene deres, sier hun.

– Så det kan godt tenkes at det er langt flere intime bekjentskaper internt blant de rikeste enn det som fremkommer på Instagram.