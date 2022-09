«GAMING-VILLA»: Vannskader og oppussing har ført til at totalsummen NRK har brukt på gaminghuset har passert 20 millioner. Huset ble kjøpt for 16 millioner kroner.

NRK tar vannskade-sak på gaminghus til retten

NRK har brukt over en million kroner på utbedring av påståtte vannskader i deres nye gaminghus. Nå går statskanalen rettens vei for å få pengene tilbake. Men saksøkte bestrider kravet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken kommer opp i Oslo tingrett januar 2023.

– Jeg kan bekrefte at det er denne saken som tidligere er omtalt, sier avdelingsleder i NRK Eiendom, Harald Haugerud til VG fredag.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

Bakgrunnen for rettssaken er NRKs kjøp av en villa på Ljan i Oslo til 16 millioner kroner i 2021. Den siste tiden er det blitt brukt i forbindelse med prosjektet LL35: Et gaminghus hvor tre profiler skal bo, leve og spille, mens alt streames 24 timer i døgnet på streamingplattformen Twitch.

En av profilene er tidligere «Ex on the beach» og «Paradise Hotel»-profil Pierre Louis.

To påståtte vannskader på huset har derimot kostet statskanalen dyrt.

Les også NRKs gaminghus kritiseres for fyll Statskanalen får kritikk for deler av innholdet de streamer i millionprosjektet på Twitch.

Harald Haugerud opplyste til VG i mai at NRK har brukt over én million for å reparere skadene. Det er også disse kostnadene som er stridens kjerne.

Tidligere eier hadde tegnet en boligselgerforsikring i Anticimex forsikring – og NRK saksøker derfor dette selskapet for å få dekket utgiftene til utbedring av de påståtte vannskadene.

Advokat Andreas Langeland i advokatfirmaet SGB Storløkken AS, som representerer Anticimex i denne saken, presiserer over VG at det er selger og selgers forsikringsselskap som er saksøkt.

– Det er beklagelig at det er blitt en tvist etter boligkjøpet. Men etter selger og selskapets vurdering, er det ikke grunnlag for NRKs krav, da det som er avdekket av lekkasjer var påregnelig. Vi ser nå fram til tingrettens vurdering av saken i januar, skriver Langeland i en tekstmelding.

Saken er berammet til 25. januar og Oslo tingrett har satt av tre dager til behandling av erstatningskravet.