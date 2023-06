GIR UT NY BOK: Isabel Raad, en av Norges største influencere.

Isabel Raad åpner opp i ny bok: − Redd for at dosen jeg hadde tatt kunne være farlig

I fjor sommer delte influenceren et bilde fra det som så ut som en sykehusseng. I sin nye bok forteller hun hva som skjedde.

Det fremkommer i flere bilder Isabel Raad har postet på Snapchat og på sin Instagram-profil mandag.

Den siste tiden har hun selv reklamert for boken «Det vi ikke sa» – en bok hun gir ut sammen med moren Ahlam Khalil, skrevet av Hanne Aardal.

Boken er ennå ikke i salg.

Utdraget fra boken som Raad nå har delt med sine 390.000 følgere på Instagram er fra kapittel fire, som har fått navnet «Isabel: Love hurts».

Det var i starten av august i fjor at Raad avslørte at hun og britiske Jack Beaumont hadde gjort det slutt. Noen uker senere delte hun bilde fra det som så ut som en sykehusseng på Instagram.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Raad, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Raad forteller i boken at hun kjente på mye uro og angst i tiden etter bruddet, og at hun derfor lette etter noe som kunne sette en demper på følelsene.

«Nå måtte jeg bare ha et eller annet som kunne roe meg ned. Jeg følte jeg skulle svime av. Hyperventilerte. Orket ikke å føle mer.» står det.

Til slutt fikk hun tak i ulike tabletter og da hun kombinerte dette, så gikk det galt. Videre står det at hun skrek, kastet ting rundt seg og at hun gråt hysterisk.

Morgenen etter våknet hun til at to ambulansearbeidere sto ved sengen hennes.

«Jeg hikstet da jeg forklarte hva jeg hadde puttet i meg. Jeg var helt ærlig for jeg var redd for at dosen jeg hadde tatt kunne være farlig» står det.

BLIR FORFATTER: Isabel Raad, her i 2020.

Hun forteller at hun presset frem til helsepersonellet at hun ikke hadde et ønske om å ta sitt eget liv, men at hun tok tabletter for «å ikke føle så mye».

Videre står det i boken at hun ikke klarte stoppe å gråte, og at hun var veldig kvalm – og at hun ble tatt med til legevakten for overvåkning.

«Igjen måtte jeg forsikre dem om at jeg ikke ville dø, at jeg bare hadde tatt tablette for å slippe føle så mye».

Hun skriver at hun fikk dra hjem etter noen timer på overvåkning. Hun fikk oppfølgning av lege, og sier hun heldigvis ble fort seg selv igjen.

«Hvorfor mistet jeg kontrollen på den måten? Og hvorfor delte jeg glimt av det som skjedde på Instagram?», står det videre før siden etter hvert blitt kuttet.

Ifølge Raad selv har utgivelsen krevd mye av henne:

– Denne prosessen med å skrive boken har vært vanvittig tøff, vanskelig, lærerik og fin på en og samme gang, skriver hun på Instagram.

Hun forklarer at innholdet i boken er sensitivt og skjørt.

– Det er mye som blir fortalt i denne boken som jeg aldri har snakket høy om før. Rett og slett fordi det har vært for privat og sårt, skriver hun på samme post.

