BESVIMTE: Prins William på hesteryggen (t.v.) under lørdagens militærparade i London – der flere soldater gikk i bakken.

Prins William hyller svette soldater: − Vanskelige forhold

Prins William (40) satt selv på hesteryggen under paraden i London i dag. Minst tre soldater segnet om i varmen.

Lørdagens øvelse var en oppvarming til neste helgs Trooping the Colour Trooping the Colourmilitær seremoni i regi av British Army og regimenter fra Samveldet av nasjoner i Storbritannia.

Prins William er æresoberst for Welsh Guards, og han fikk selv føle på kroppen lørdag hvor varmt det var i uniform i den engelske hovedstaden.

«En stor takk til alle soldatene som tok del i Colonels Review i dag tidlig i varmen», skriver prinsen på Twitter.

«Vanskelige forhold, men dere gjorde alle en veldig god jobb. Takk. W», lyder det videre.

ÆRESOBERST: Prince William, her i midten.

Sky News skriver at minst tre overopphetede soldater falt om. Britiske meteorologer meldte på forhånd om hetebølge og det som kunne bli årets varmeste dag så langt.

Gradestokken skal ha vist 30 varme under dagens parade.

En mann med trombone segnet om på bakken, men klarte å komme seg på bena igjen. En annen måtte fraktes bort på båre.

BESVIMTE: Her er en av soldatene som falt om i heten.

Den tradisjonelle Trooping The Colour, en militær seremoni i regi av British Army og regimenter fra Samveldet av nasjoner.

1400 soldater og 200 hester deltar i årets parade.

Den årlige begivenheten er en offisiell markering av monarkens fødselsdag, selv om kong Charles ikke fyller 75 før i november.

Forrige Trooping The Colour var til ære for dronning Elizabeth under hennes diamantjubileum i fjor sommer – tre måneder før hun døde.

Den nykronedekongen bestemte i fjor høst at årets parade skal arrangeres lørdag 17. juni.

MEDTATT: Denne mannen klarte ikke å fullføre.

Prins William ble i fjor utnevnt til såkalt Colonel of the Welsh Guards. Kong Charles hadde selv denne tittelen i 47 år – frem til han ble konge.

Colonel er en offisersgrad i flere armeer, deriblant den britiske hæren. Store Norske Leksikon sier at tittelen tilsvarer den norske graden oberst.

William var tidligere Colonel of the Irish Guards, en rolle som hans kone – prinsesse Kate (41) – overtok i fjor høst.

HØYTIDELIG»: Prins William hilser og inspiserer.