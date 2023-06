LETTET: Liv Gravdahl.

Liv «Hurryliv» Gravdahl tilbake på TikTok: − Himla letta

Liv Gravdahl (34), kjent som «Hurryliv», fortvilte da TikTok stengte kontoen hennes «fordi hun ikke var gammel nok».

VG skrev tirsdag at TikTok-kjendisen hadde satt himmel og jord i bevegelse for å få kontoen med sine 229.000 følgere gjenopprettet.

Da TikTok i helgen på grunn av filterkrøll konkluderte med at Gravdal var ni år, fjernet de rett og slett kontoen og hennes tilgang.

Det er 13 års aldersgrense på TikTok.

Med 113 dager «ankefrist» så det ikke så lyst ut med tanke på snarlig løsning, men «hurryliv» var optimistisk, selv om hun fryktet at mer enn to års innsats var tapt.

– Hæææ??

Tirsdag var imidlertid kontoen plutselig tilbake på nett. Det hadde ikke Gravdahl selv fått med seg da VG tok kontakt.

«Hæææ?? Jeg må sjekke», skrev 34-åringen i en SMS.

Etterpå forklarer gleden er stor.

– Jeg hadde nettopp sjekket før du tekstet, og da var den fortsatt nede. Nå er jeg himla letta, sier hun på klingende «frolandsk» og ler.

– Selv om jeg hadde et håp, så var det jo ingen garanti for at jeg skulle få kontoen tilbake. Jeg er glad for at jeg ble hørt.

Hun har ikke hørt noe fra TikTok etter at de åpnet kontoen igjen, men Gravdahl tror det kan ha hjulpet at andre kjente tiktokere har hjulpet henne med å kontakte plattformen.

Videoen som i utgangspunktet forårsaket forvirringen rundt Gravdahls alder, ligger fortsatt på hennes gjenopprettede konto:

VG har forsøkt å komme i kontakt med TikTok.

Gravdahl, ofte omtalt som «ryddedronningen» og «mammaen av TikTok», har de siste årene har delt videoer fra hjemmet og familielivet i Froland utenfor Arendal.

I 2021 vant prisen for «Årets stjerneskudd» under Vixen Awards.

Nå lover Gravdahl å «virkelig levere».

– Jeg ser på dette som en ny start og gleder meg til fortsettelsen, sier hun.

Også følgerne er fornøyd og uttrykker begeistring.

«Yes, she’s back!» og «Endelig tilbake», skriver fansen i kommentarfeltet.