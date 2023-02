Premiere på norsk film utsatt i Berlin – klage på stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker

Gallapremieren på den norske barnefilmen «Helt super» under filmfestivalen i Berlin er utsatt etter en klage fra en antirasistiske filmorganisasjon.

Ifølge Berlingske Tidende står den antirasistiske filmorganisasjonen ARTEF (Anti-Racism Taskforce for European Film), som skal takle institusjonell rasisme i europeisk film, bak klagen.

Klagen, som filmfestivalen mottok søndag, gikk ut på at «Helt super» inneholdt «stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker», ifølge den danske avisen.

Det fikk Berlinalen til å avlyse filmens gallapremiere og sende ut advarsler til alle med billetter til en senere visning. Der skriver festivalen at man er «blitt oppmerksom på at filmen kan bli fortolket annerledes enn regissøren hadde tenkt seg, og at filmens fremstilling av fargede mennesker kan bli oppfattet som stereotype».

Trolig første gang

Det skal ifølge den danske avisen være første gang at den tyske filmfestivalen tar denne fremgangsmåten i bruk. Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt sier til Berlingske Tidende at hun er svært forundret over festivalens fremgangsmåte.

– Vi har klart og tydelig sagt til Berlinalen at vi mener at filmen taler fint for seg selv og ikke er noe man skal advares mot. Kunstnerisk frihet og ytringsfrihet står under et voldsomt press i vår tid, og det at en film blir vist uhindret på en festival, er viktig hvis vi skal ha gode diskusjoner etterpå. Det gjelder også barnefilm, sier Mo.

Kanselleringsspørsmål

NFI-direktøren legger til at dersom en barnefilm med et enkelt og godt budskap risikerer å bli kansellert, kan man spørre seg selv hvilken film som vil kunne aksepteres av fremtidens festivaler.

«Just Super», som er den internasjonale tittelen, er en av flere norske barnefilmer på plakaten i Berlin. Den er første originalfilm fra Qvisten Animation og regissør Rasmus A. Sivertsen, og den stakk av med publikumsprisen under filmfestivalen i Tromsø i fjor høst.