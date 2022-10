SØSKENTRIO: Carly Simon i midten, omkranset av Lucy (t.v) og Joanna (t.h).

Carly Simons søstre døde med én dags mellomrom

Med bare en dags mellomrom døde Carly Simons søster Joanna (85) onsdag, og Lucy (82) torsdag, skriver Variety.

Joanna døde av kreft i skjoldbrukskjertelen, mens Lucy døde etter brystkreft.

Carly Simon er mest kjent som soloartist, blant annet for superhiten «You’re so Vain», men startet som en duo sammen med søsteren Lucy i gruppen The Simon Sisters.

Lucy ga også ut to soloalbum på 70-tallet,men fikk større suksess som produsent av barnemusikk utover på 80-tallet. Hun ble også Grammy-nominert.

Mest suksess fikk hun imidlertid som Broadway-produsent, og hun ble nominert til Tony-prisen for «The Secret Garden» i 1991.

Joanna var operasanger, og debuterte med New York City Opera allerede i 1962. Etter en suksessrik sangkarriere fortsatte hun som journalist og fikk Emmy-pris for en dokumentar hun gjorde om bipolaritet og kreativitet i 1991. Etter det igjen tok hun en komplett ny karrierevei og gikk inn i eiendomsbransjen, skriver ET.

Sitt første salg gjorde hun til den legendariske journalisten Walter Cronkite, og de to ble senere kjærester, og var det frem til hans død i 2009.

Carly Simon er nå den eneste av søsknene igjen i Simon-familien, etter at broren, fotografen Peter Simon gikk bort i 2018.

Deres far var den kjente pr-magnaten Richard Simon.