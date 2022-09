FORBILDE: Malala Yousafzai

Yousufzai Malala vil forandre Hollywood

Fredsprisvinner Malala Yousafzai (25) er blitt TV-produsent og har store planer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pakistanskfødte Malala Yousafzai forteller i et intervju med Variety at hun elsker å fråtse i TV-serier. Og at hun ser på det som jobb å holde seg oppdatert.

I fjor inngikk Malala nemlig en flerårig avtale med Apple TV+, gjennom sitt eget produksjonsselskap Extracurricular.

– Jeg er produsent, og jeg vil at navnet mitt skal stå der – i TV-serier, dokumentarer og filmer, sier 25-åringen.

De første prosjektene er allerede under utvikling, forklarer freds- og menneskerettighetsforkjemperen, som har sin base i London.

– I Hollywood får man ofte høre, direkte eller indirekte, at karakterene er for unge, for brune eller for mye muslim. Eller at hvis det allerede foreligger en serie om en farget person, så holder det. Da trenger man ikke en til. Det må det bli forandring på, sier Malala til bladet.

– Jeg er kvinne, jeg er muslim, pashtuner, pakistaner og farget. Og jeg har sett «Succession», «Ted Lasso» og «Severance», hvor hovedrollene er hvite, og i hovedsak hvite menn.

FREDSFORKJEMPER: Malala Yousafzai på en konferanse i London i 2016.

Malala presiserer at hun er stor beundrer av de ovennevnte, og at de er blant seriene hun «binger», altså sluker.

– Men hvis jeg kan se på disse, mener jeg at det også må være mulig for publikum å se serier som er produsert og regissert av fargede mennesker, og der fargede har hovedroller. Det er mulig, og jeg skal få det til å skje, sier 25-åringen, som også er kjempefan av «Stranger Things».

Skutt i hodet

Malala ble verdenskjent etter at hun ble skutt i hodet av Taliban i Swat Valley i Pakistan 9. oktober 2012. Hun ble angrepet av Taliban på bussen på vei hjem fra skolen, tre år etter at hun begynte å blogge for BBC om jenters rett til skolegang.

Hun ble fløyet til Birmingham i England for å opereres, og overlevde. Malala og familien bosatte seg i England, og i fjor var hun gjennom sin sjette operasjon etter skadene hun fikk av skuddet.

Ung fredsprisvinner

I 2014 fikk Malala, bare 17 år gammel, Nobels fredspris. Fire år senere besøkte hun for første gang Pakistan etter angrepet. Da lovet hun å fortsette kampen for utdanning til pakistanske jenter.

Malala er utdannet ved universitetet i Oxford, og kan skilte med en grad i filosofi, politikk og økonomi.

I fjor giftet Malala seg med Asser Malik (27), driftssjef i det pakistanske cricket-forbundet.