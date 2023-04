BERØMT STRID: Kathrine Thorborg Johansen og Jan Gunnar Røise i rollene som Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen.

NRK-satsing kåret til «beste serie» under festival i Cannes

NRK-serien «Makta» vant hedersprisen under Cannes internasjonale festival for serier.

Festivalen kunngjør prisvinnerne i et Instagram-innlegg onsdag kveld.

Her kommer det fram at NRKs neste storsatsing «Makta» har vunnet pris i kategorien «beste serie» under festivalen som går av stabelen som varer fra 14. til 19. april.

Sendestart for “Makta” blir høsten 2023. Her gjenskapes dramatikken i Arbeiderpartiet på 1970-tallet og den betente personstriden mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen.

Kathrine Thorborg Johansen spiller rollen som Gro Harlem Brundtland.

Idéhavere og serieskapere er Silje Storstein og Kristin Grue.

Serien er produsert av Motlys og Novemberfilm for NRK.

– Vi er kjempeglad, og utrolig overrasket også. Det er gøy at serien har appell har internasjonalt også, sier produsent Camilla Brusdal til VG på telefon fra Cannes.

Sammen med et team på 24 personer med folk fra NRK, produksjonsselskapene og Norsk filminstitutt feirer de prisdrysset onsdag kveld.

Brusdal forteller at de har fått mange fine tilbakemeldinger fo på serien under festivalen.

– Vi har fått utrolig fine tilbakemeldinger på at serien føles veldig relevant og gjenkjennbar – både fra det unge publikummet og det eldre. Det er ekstremt gøy for vi har hele tiden hatt som ambisjon å nå et yngre publikum.

Juryen nevnte også ifølge Brusdal at serien er fortalt på en underholdende og litt «punkete» måte.

Hun deler ut honnør til alle ledd i produksjonen, som hun berømmer for å ha tatt eierskap til prosjektet. Resten av kvelden skal de sole seg i glansen.

– Nå skal vi drikke champagne, feire og være veldig glad, sier Brusdal.