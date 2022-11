Eksperter om kongehusets Märtha Louise-grep: − Fornuftig

Prinsesse Märtha Louise (51) slutter å representere kongehuset, men beholder tittelen. Spørsmålet er om det er nok.

Prinsesse Märtha Louise skal ikke lenger jobbe for kongehuset og skal ikke være kongelig beskytter for organisasjoner. Avgjørelsen tok hun for å skape ro rundt kongehuset, sier prinsessen selv.

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen tror dette kan være en god løsning fordi det skaper større avstand. Det er likevel ikke sikkert alt er løst:

– Spørsmålet er om det er nok til å gjøre en forskjell, eller om man skyver problemet foran seg der man kanskje om tre år er i en ny situasjon der det er prinsessetittelen som oppfattes som et problem, sier han til VG.

STØTTER: Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen sier dette er fornuftig - men er ikke sikker på at støvet har lagt seg for godt.

Han tror Märtha Louise selv er fornøyd med å beholde tittelen:

– Det er hun nok ganske sikkert, for hun har gitt uttrykk for at hun aldri vil gi den fra seg, fordi uten den vil hun ikke føle seg som et fullstendig menneske.

– Hvor involvert vil hun være i kongehuset fremover?

– Det er et spørsmål som kongehuset kanskje kan avklare, det ser ikke helt tydelig ut foreløpig. Hun deltar sjelden på offisielle middager, og når hun har deltatt har det vært når det har vært beslektede kongelige. Og det vil hun vel for så vidt fortsatt kunne gjøre.

– Jeg tror folk flest unner henne tittelen

HISTORIKER: Tor Bomann-Larsen mener det er riktig at hun beholder prinsessetittelen.

Historiker Tor Bomann-Larsen mener dette har ligget i kortene:

– Det måtte vel komme, og det er fornuftig. Det er ikke noen vits å skape dypere sår enn nødvendig, sier han, og sikter til at hun får beholde tittelen sin.

– Hun er jo datteren til kongen.

Han er mer sikker enn Isaksen på at støvet nå har lagt seg:

– Så lenge de holder seg til denne avtalen, tror jeg det har lagt seg, og jeg tror folk flest unner henne den tittelen. Den er hun født med og det synes jeg virker rimelig.

Bomann-Larsen sier kontroversene rundt hennes forlovede Durek Verrett har gjort det nødvendig å ta grep.

–Det virker tydelig at de har følt og skjønt et indre og ytre press. De kunne ikke ignorere det som er drevet frem av Durek Verrett og hans okkulte, kommersielle utspill. Så lenge det har vært flytende overganger mellom prinsessen og Verrett, og hun har representert kongehuset, så har monarkiet vært i en skvis.

At det har tatt litt tid å avklare, synes han er helt forståelig:

– Det viser at det har vært litt komplisert innad. Det er er både et statsanliggende og et familieanliggende, så jeg kan skjønne at det er mange hensyn å ta.

– Jeg tror de er lei seg

EKSPERT: Kongehusekspert og forfatter Kristin Storrusten.

Kongehusekspert og forfatter Kristin Storrusten tror også dette er lurt, gitt at situasjonen er som den er:

– Hadde hun fått en mann som ikke var så kontroversiell og snakket så mye om kongehuset og brukte sosiale medier, hadde situasjonen vært annerledes.

Tidligere ektefeller av prinsesser, Johan Ferner og Erling Lorentzen, uttalte seg sjelden offentlig. Det gjorde det lettere, forklarer forfatteren.

Samtidig tror hun ikke dette var en lett avgjørelse for familien:

– Jeg tror de er lei seg. Jeg tror Märtha Louise skulle ønske at hun kunne bidra som arbeidende prinsesse, sier hun, og sikter til at kongehuset er ganske lite med få medlemmer som kan bidra fremover.