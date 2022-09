DRONNINGENS HUNDER: Det er nå klart at det er prins Andrew og hans ekskone Sarah som overtar ansvaret for to av dronning Elizabeths corgier.

Prins Andrew «arver» dronning Elizabeths corgi-hunder

Prins Andrew (62) og ekskona Sarah Ferguson (62) overtar ansvaret for dronningens to corgier, Muick og Sandy.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Daily Mail skriver søndag at en talsperson for prinsen har bekreftet at han og ex-kona Sarah som fortsatt bor sammen på slottet Royal Lodge i Windsor, overtar ansvaret for de to hundene.

OVERTAR HUNDENE: Prins Andrew ga dronningen to av de yngste hundene til dronningen under pandemien. Nå overtar han ansvaret for dem igjen.

Ifølge den britiske avisen er det fortsatt uvisst hva som skjer med de to andre hundene til den avdøde dronningen: Lizzy, en fire år gammel cocker spaniel – oppkalt etter dronningen selv og den eldste av dronningens hunder, Candy, en 13 år gammel dorgi (blanding av corgi og dachs).

Les også Hva skjer med dronning Elizabeths hunder nå? Dronning Elizabeth elsket sine mange corgi-hunder. Nå lurer mange på hva skjer med dem etter hennes død.

Det kommer ikke som en stor overraskelse at det er prins Andrew, ofte omtalt som dronningens favorittsønn og hans familie som nå overtar to av hundene.

Daily Mail skriver at det er prins Andrew og Sarah Ferguson som har gått turer med hundene den siste tiden etter at dronningen ble syk.

Dronningen har siden 1945 hatt intet mindre enn 30 corgier. Mange av dem nedstammet fra Susan som hun fikk i 18 års presang. På ett tidspunkt skal det ha vært hele 13 hunder av denne rasen som fartet rundt i slottets korridorer. Det var dronningens far, George VI, som allerede i 1933 sørget for at den første corgien, som het Dookie, kom inn i den engelske kongefamilien.