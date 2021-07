PÅ PRØVETID: Drake Bell på premieren «The Spy Who Dumped Me» i 2018 Foto: Jordan Strauss / Invision

Drake Bell får to års prøvetid

Nickelodeon-stjernen får to års prøvetid og 200 timer samfunnstjeneste etter anklager om seksuell trakassering av mindreårig.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag kveld ble Drake Bell (35), musiker, skuespiller og stjernen av Nickelodeon-showet «Drake & Josh», dømt til to års prøvetid.

Det melder blant andre nyhetsbyrået AP.

Dommen gjelder blant annet kontakten med en 15 år gammel jente.

Hendelsen skal ha skjedd for fire år siden da jenta, som var en fan av Bell, var på en av konsertene hans i Cleveland.

Der møttes de for første gang etter å ha hatt kontakt på internett flere år i forveien. Denne kontakten skal ha hatt seksuelle undertoner.

– Oppførselen min var feil

I forrige måned møtte han opp via zoom i tingretten i West Hollywood i California.

Der erkjente han seg skyldig i å ha vært en fare for barn og i å ha spredd skadelig innhold til ungdom.

Dommer Timothy McCormick har som følge av dette dømt Bell til prøvetid og 200 timer samfunnstjeneste.

35-åringen kom med en kort uttalelse over zoom før kjennelsen ble lest opp.

– Jeg aksepterer denne dommen fordi oppførselen min var feil. Jeg er lei meg for at den fornærmede ble skadet. Det var ikke min intensjon, sa Bell.

DØMT: Drake Bell på iHeartRadio Music Awards i 2019. Foto: Jordan Strauss / Invision

Offeret: – Jeg ville ha gjort alt for han

Den fornærmede i saken, som nå er 19 år gammel, snakket lenge og grundig om hvilke skader Bell hadde påført henne.

Hun fortalte retten at han begynte å «groome» henne da hun var 12 år gammel. «Grooming» er når en person avtaler et møte med et barn i den hensikt å begå et seksuelt overgrep.

Offeret forteller videre at hun følte seg elsket og beskyttet gjennom samtalene de hadde på internett, og at meldingene hans ble mer seksuelle i ordlyden etter at hun fylte 15 år.

Hun fortalte videre at meldingene gjorde henne ukomfortabel, men at hun følte seg fanget siden hun også så veldig opp til han.

– Jeg var definitivt en av hans største fans. Jeg kunne ha gjort alt for han, legger hun til.

SEERMAGNETER: Drake Bell og Josh Peck på premieren til filmen «Merry Christmas, Drake & Josh!» i 2008. Foto: Gus Ruelas / AP

Benekter å ha sendt seksualiserte bilder

Ifølge fornærmede skal de ha sendt hverandre seksualiserte bilder, og han skal angivelig ha oppfordret til samleie ved flere tilfeller – blant annet på konserten i Cleveland.

Bells advokat, Ian Friedman, benektet disse anklagene på mandag. Han utdypet ikke nærmere hvilken type upassende oppførsel Bell erkjente i retten.

Drake Bell, som har gjort karriere som musiker, startet i rampelyset som skuespiller i serien «The Amanda Show» på Nickelodeon.

Berømmelsen økte da han spilte i «Drake & Josh» fra 2004–2007.