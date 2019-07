FORNØYD: Janice Dickinson (t.h.) og advokat Lisa Bloom på pressekonferansen i California torsdag. Foto: Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Janice Dickinson vant over Bill Cosby

Supermodellen og realitykjendisen Janice Dickinson (64) får det som skal være en enorm økonomisk oppreising etter voldtektsanklagene mot Bill Cosby (82).

Dickinsons advokat Lisa Bloom bekreftet på en pressekonferanse i Woodland Hills torsdag at Dickinson hadde inngått en privat avtale med Cosby.

Også Dickinson var til stede.

– Denne avtalen er i sannhet en seier og en rettferdighet, sa den tidligere stjernemodellen ifølge CNN.

Bloom opplyste om at hennes klient vil få full kompensasjon for å ha blitt kalt en løgner, og at hun nå er fri til å fortelle sin historie.

Størrelsen på beløpet er ikke kjent, men Bloom beskriver det som «episk».

Cosbys reaksjon er angivelig at avtalen ikke betyr enn innrømmelse av skyld, og ifølge hans management AIG er han overbevist om at han ville blitt frikjent i en rettssak. Saken er imidlertid foreldet og kan ikke behandles i rettsvesenet.

– Hele USAs pappa

Den angivelige hendelsen stammer fra 1982, da Dickinson var på høyden av sin modellkarriere. Dickinson har allerede snakket ut i media om den angivelige overgrepssaken.

Dickinson har også vitnet i retten om at Cosby skal ha gitt henne en pille han sa var for menstruasjonssmerter. I stedet skal medikamentet ha lammet kroppen hennes så hun ikke klarte å gjøre motstand.

64-åringen har gått ut i media og utbrodert detaljer om det påståtte overgepet, som hun beskrev som «avskyelig».

– Jeg samtykket ikke til dette. Han var hele «USAs pappa, og han lå oppå meg. En gift mann, far til fem barn. Jeg tenkte på hvor feil det var. Hvor veldig feil det var, har hun også uttalt i retten.

Cosby ble i fjor dømt til minst tre års fengsel for å ha dopet ned og misbrukt en kvinne.

Publisert: 26.07.19 kl. 10:44