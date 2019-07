STOLT MOR: Lørdag la Kim Kardashian ut et nytt bilde av de to sønnene sine på Instagram Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Kim Kardashian: Viser verden bilder av guttene sine

– Dere aner ikke hvor søte guttene mine er.

Nå nettopp

Det skriver Kim Kardashian til et bilde hun delte på instagram lørdag av gutta sine, storebror Saint (3,5) og lille Psalm (10 uker).

– Saint sa han ville late som om han sov sammen med broren sin. Og han vil alltid at vi skal ta et bilde, skriver Kim Kardashian videre.

les også Kim Kardashian takker Trump for A$AP Rocky-hjelp

Det var amerikanske People som omtale denne saken først.

Det er ikke første gangen realitystjernen poster et bilde av Saint og Psalm sammen. så sent som i forrige uke la hun ut dette bildet hvor hun skrev: – Saint ba meg om å ta et bilde av ham og broren i dag morges.

Rett etter at Psalm var født skrev Kim Kardashian på Twitter:

– Han er her, og han er perfekt, skrev hun på Twitter.

Samtidig avslørte hun at «han er den roligste, «chilleste» av alle mine barn så langt og alle elsker ham så mye».

les også Dette er Kim Kardashians nyfødte sønn

Også dette barnet er født av en surrogatmor. Det høyprofilerte Kardashian West-paret har foruten Psalm og Saint, døtrene Chicago (17 måneder) og North (5).