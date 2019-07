SINGEL: Chris Holsten venter på å finne den rette, men kommer ikke til å laste ned Tinder for å finne henne. Foto: Anniken Aronsen/VG

Chris Holsten (26) er lei av singellivet, men har ikke datet på to år: – Tinder har aldri vært noe for meg

TRONDHEIM (VG) Det er ikke manko på tilbud fra damene, men kjekkasen fra Lillestrøm venter fortsatt på å finne «den rette» – på gamlemåten, som han kaller det.

Han har flere millioner avspillinger på Spotify, VG-lista-plasseringer, sjarmerte dommer Mona B. Riise i senk under «Stjernekamp» i fjor høst, og har spilt på flere av de største konsertarenaene i landet.

De siste to årene har han imidlertid vært singel, og selv om det ikke har stått på tilbudsfronten, har han ikke vært på en eneste date.

– Jeg hadde kanskje hatt godt av det men sannheten er vel at jeg ikke har vært klar for det enda, forteller han ærlig.

Holsten har brukt lang tid på å bli klar for et forhold igjen etter å ha vært gjennom sin første, store kjærlighetssorg.

– I podkasten til søstrene Kåss Furuseth sier du at du er ensom?

– Ja, det kan jeg innrømme at jeg er til tider. Jeg er veldig glad for at jeg har vært alene, for min del. Nå har det vært sinnssykt mye meg og mine ting, det har vært en veldig egoistisk periode. Men når man har vært rundt mye mennesker, også kommer man hjem, også er det ingenting. Gutta er på ferie med sine kjærester, også sitter jeg alene og spiller online «FIFA». Da kjenner jeg på det, sier han åpenhjertig.

Dating på gamlemåten

Holsten har dog ikke gått særlig aktivt inn for å finne en bedre halvdel. Han har dårlige nyheter til dem som eventuelt har et håp om å komme over 26-åringen på diverse sjekkeapper.

– Jeg har aldri hatt Tinder, og skal aldri ha det.

Holsten er aktuell i den kommende sesongen av «Hver gang vi møtes», og har så langt hatt en hektisk sommer med innspilling av programmet, samt konserter og VG-listaopptredener. Han er vant til å være omgitt av folk, og beskriver seg selv som en «selskapssyk fyr» og en forholdstype.

På en annen side har han aldri kjent på behovet for å møte nye folk på date hele tiden, og han har satt pris på alenetiden hjemme i leiligheten på Grünerløkka. Det er flere grunner til at man ikke finner sjekkeapper på telefonen hans.

– Tinder fungerer sikkert bra for mange, og det er mulig det er litt brannfakkel, men jeg vil ikke møte kona mi der. Jeg vil at man skal være selvsikker og møtes på en naturlig måte. Jeg er ung, men jeg liker gamleskolen. Tinder har aldri vært noe for meg. Jeg vet ikke hvorfor, det føles litt... rart. Folk sitter og swiper bare for å drepe tid. Også er jeg litt dårlig på å møte nye folk. Jeg er litt sjenert på den fronten, medgir han.

– Jeg vil liksom ikke være tilgjengelig for alt og alle heller. Det skal være en magisk greie når det skjer.

Klar for forhold

Han beskriver drømmedamen som en miks av utstråling, empati, dårlig humor og selvtillit.

– Jeg gikk jo ut av et forhold for å gjøre det jeg har gjort. Nå har jeg kommer over en grense hvor jeg er klar for ett eller annet. Jeg merker at nå begynner jeg å stirre på folk som leier hender og det er vel et tegn på ensomhet, ler han.

– Men det får bare tiden vise, det er ikke noe rush, men så klart kjenner jeg på ensomhet, som sikkert mange gjør.

I sin ferskeste låt, «I’ll Be Alright», synger han om at moren ber ham dra på date, skaffe seg kone, et par barn og gjerne en hund.

– Stemmer dette?

– Ja, mutter'n har begynt å strikke barnetøy for andre nå, så det er vel et lite hint om at jeg må finne noen snart jeg også, haha!

Når høsten kommer blir det et roligere tempo på Holsten, med fokus på låtskriving, samt «FIFA» på Playstation og beina høyt.

– Kanskje jeg skal bruke høsten på dating, sier han lurt.

