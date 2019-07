Hiphop-duoen Rae Sremmurd, Swae Lee og Slim Jxmmi, i Hollywood i desember 2018. Foto: Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Slim Jxmmi: Ble arrestert på Kadetten

Hiphop-duoen Rae Sremmurd fikk en tøff start på den norske festivalen Kadetten, da Slim Jxmmi skal ha blitt arrestert tirsdag kveld.

I Sandvika er musikkfestivalen Kadetten godt i gang, men for artisten Slim Jxmmi ble det en humpete start. Duen Rae Sremmurd er satt til å opptre onsdag klokken 20:05, men ankom festivalen tirsdag.

Senere på kvelden publiserte artisten en melding på instagram, hvor han skriver at han har blitt arrestert.

– Jeg ble arrestert under Lil Baby Set. Jeg prøvde å se en konsert, skriver han. Etterfulgt av et bilde hvor han advarer om sivilt politi på festivalen.

Duoen består av to brødre, Swae Lee og Slim Jxmmi. De er fra Mississippi, USA.

Artisten Slim Jxmmi sier han ble arrestert under festivalen Kadetten. Foto: Skjermdump

Artisten Slim Jxmmi advarer om sivilt politi på festivalen Kadetten. Foto: Skjermdump

Operasjonsleder i Oslo, Per Ivar Iversen, kunne onsdag morgen fortelle at 65 personer hadde blitt pågrepet iløpet av første dagen på festivalen. I all hovedsak var pågripelsene narkotikarelatert.

– Det er snakk om bruk og besittelser av stort sett mindre mengder narkotika. De fleste har nok fått forelegg på stedet, men noen ender opp med en anmeldelse, sier Per Ivar Iversen.

Han forteller at de har sivilt politi tilstede på festivalen, sammen med uniformert politi.

Hva det gjaldt Slim Jxmmi kunne han ikke fortelle noe om, og årsaken til arrestasjonen har artisten selv heller ikke sagt noe om.

Rapperen A$AP Rocky står også på programmet under musikkfestivalen Kadetten Music Festival i Sandvika, men etter han ble pågrepet for slagsmål i Sverige er det usikkert om han vil stå på scenen onsdag.

Ved 08:30-tiden onsdag kan festivalen foreløpig ikke svare på om rapperen vil stå på scenen i kveld.

