TIL EUROPA: Ulrikke Brandstorp jublet etter å ha vunnet finalen i MGP i Trondheim spektrum. Foto: Tore Meek

NRK nekter å gi ut opplysninger om folkejuryen

Kun 30 personer avgjorde den norske finalen i Melodi Grand Prix. NRK nekter å gi innsyn i nærmere detaljer om personene som utgjorde den omstridte folkejuryen.

Den forhåndsvalgte juryen fungerte som en reserveløsning, etter at det nye internettbaserte stemmesystemet kollapset da ti artister skulle bli til fire i finalen forrige lørdag.

De 30 medlemmene av juryen hadde stemt frem gullfinalistene før selve finalen. Av de fire var det til slutt Ulrikke Brandstorp som stakk av med seieren.

VG har bedt NRK om innsyn i kjønn, alder og bostedskommune for medlemmene av juryen, men har fått avslag på kravet.

– Juryen ble redaksjonelt satt sammen ut fra kriterier basert på kjønn, alder, geografi og at de ikke hadde noen bindinger til noen av artistene, låtskrivere eller plateselskaper. Ut over det har vi ikke noen informasjon om dem, opplyser NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen til VG.

Stemmekrøllet og juryeløsningen har skapt sterke reaksjoner, blant annet hos Tone Damlis manager David Eriksen.

Han sa mandag til VG at det kan bli aktuelt å rette et pengekrav til NRK for dekning av utgifter som har vært til ingen nytte.

– Uten koblinger

Ifølge Halvorsen i NRK skal kjønnsbalansen i juryen være tilnærmet halvparten kvinner og halvparten menn, med en aldersspredning på 13 til 54 år. Det er fem til syv personer fra hver av de fem landsdelene som hadde hver sin delfinale.

Underholdningsredaktøren henviser VGs ytterligere spørsmål om juryen til Nathalie Sprus, kommunikasjonsansvarlig i NRK.

Sprus skriver i en e-post til VG at det er MGP-redaksjonen som har funnet et utvalg av mennesker uten koblinger til deltagende artister, låtskrivere eller plateselskap. Hun tilføyer at artistene i forkant av arrangementet ble gjort kjent med løsningen.

Vil ikke offentliggjøre medlemmene

NRK ønsker imidlertid ikke å offentliggjøre jurymedlemmene, «da de er privatpersoner uten en offentlig rolle». «Dette er i tråd med avtalen med jurymedlemmene», skriver Sprus.

– Hvorfor vil dere ikke gi ut mer detaljert, anonymisert informasjon om medlemmene i juryen?

– Avtalen er som nevnt at juryen skal få bli helt anonyme. Derfor ønsker vi ikke å gå ut med noe informasjon om kjønn, alder eller hvor de bor som kan starte spekulasjoner. Utover dette har jeg ikke noe annet å føye til, svarer Sprus i en e-post til VG.

