FAVORITTER: Ksenyia Somonova (til venstre) laget sandkunst på scenen da Angelina Jordan sang og Tyler Butler-Figueroa (11) spilte fiolin under finalesendingen natt til tirsdag. Foto: Privat

Opptrådte med Angelina: – Hun er ekstremt talentfull

– Jeg var sikker på at hun i hvert fall skulle bli topp tre, sier ukrainske Ksenyia Simonova om Angelina til VG etter finalen.

Norske Angelina Jordan (14) røk ut av finalen i «Americas Got Talent: Champions» i natt allerede da ti finalister skulle bli til fem. Talentshowet samler tidligere vinnere fra flere land for å konkurrere om «verdensmester»-tittelen, som i denne sesongen gikk til den indiske dansgruppen V. Unbeatable.

Simonova ble selv topp tre i den første sesongen av talentkonkurransen, og opptrådte med sandkunst på scenen da Angelina sang «Someone you loved» av Lewis Capaldi under finalesendingen i natt.

Amerikanske Tyler Butler-Figueroa (11), som også var finalist, spilte fiolin sammen med dem.

Showet høstet full jubel i salen under finalen. Simonova forteller at hun ble «veldig glad» da «America’s Got Talent» spurte om hun ville gjøre opptredenen sammen med de unge talentene, som begge var hennes favoritter.

– Jeg har sett alle opptredenene til Angelina siden hun var liten og var med i norske talenter

– Hun er ekstremt talentfull. Og selv om hun ikke nådde toppen, er jeg sikker på at hun har nådd manges hjerter. Hun er et vakkert menneske. Jeg tror hun kommer til å bli en stor stjerne i fremtiden selv om hun ikke nådde toppen her, sier Simonova videre.

På Twitter er det tydelig at mange fans hadde ønsket seg den norske 14-åringen helt til topps i konkurransen:

– HVORDAN kunne hun ikke bli topp fem en gang? skriver flere. Andre mener hun har den beste stemmen de noen gang har hørt.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Angelina i forbindelse med finalen, men på Facebook skriver hun «Takk Amerika», sammen med video av opptredenen. I kommentarfeltet er det over 200 kommentarer fra fans som roser og støtter 14-åringen.

Det var imidlertid ikke denne opptredenen som var selve finalen - den var for en uke siden. Men resultatet ble klart i natt, samtidig som finalistene opptrådte i løpet av sendingen.

I sitt finalebidrag for en uke siden, sang Angelina sin versjon av Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road», til stor begeistring fra dommerne:

– Jeg kommer til å huske denne opptredenen i flere år. Jeg håper du ser dette, Elton John, skrev dommer Alesha Dixon på Twitter, etter finaleopptredenen sa hun at hun kommer til å stemme på Angelina. Men det var dommer og tidligere supermodell Heidi Klum, som sendte 14-åringen direkte videre til finalen med en såkalt gullknapp allerede i første runde av konkurransen.

Publisert: 18.02.20 kl. 05:07 Oppdatert: 18.02.20 kl. 05:33

