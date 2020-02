THE WITCHER: Kristofer Hivju, kjent fra HBO-serien «Game of Thrones», er bekreftet til fantasyserie på Netflix. Foto: Frode Hansen

Kristofer Hivju til Netflix-serie

Netflix bekrefter at «Game of Thrones»-stjernen er blant de syv nye tilskuddene til den andre sesongen av «The Witcher».

Nå nettopp

Kristofer Hivju er bekreftet til rollen som Nievellen opplyser Netflix i en pressemelding. Også skuespillerne Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross og Mecia Simson er bekreftet til andre sesong av fantasyserien.

«The Witcher» tar utgangspunkt i bøkene til Andrzej Sapkowski. Henry Cavill returnerer til hovedrollen som Geralt.

Kristofer Hivju spilte rollen som Tormund Giantsbane i seks sesonger av HBO-serien «Game of Thrones». I et intervju med VG åpnet han opp om den fysisk krevende rollen, og røpte at han gikk opp og ned ti kilo foran hver sesong som Tormund Giantsbane, og at han slåss for livet i flere kampscener.

Høsten 2019 spilte han sin egen tvilling i serien «Twin».

Publisert: 21.02.20 kl. 17:08

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser