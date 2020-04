NY INNSPILLING: Snart blir innspillingen av ny sesong «Farmen kjendis» satt i gang. Her fra finalen mellom Eirik Alfred Tesaker og Mia Gundersen. Foto: Alex Iversen/TV2

«Farmen kjendis» spilles inn som normalt – deltagerne blir pålagt 14 dagers hjemmekarantene

TV 2 og produksjonsselskapet Strix er enige om å spille inn programmet allerede i mai, til tross for situasjonen med coronaviruset.

«Farmen» og «Farmen kjendis» har i en årrekke vært en seersuksess for TV 2. Innspillingen av kjendisversjonen av programmet går normalt i gang i mai hvert år, men på grunn av utbruddet av coronaviruset har det vært knyttet stor usikkerhet til hva som skjer med innspillingen av den neste versjonen.

Mandag bekrefter programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til VG at innspillingen går som normalt, men med nye coronatiltak.

SEER – SUKSESS: De siste sesongene av «Farmen Kjendis» har hatt høye seertall. Her er deltagerne i forrige sesong. Foto: Alex Iversen / TV2

Hun forteller at også innspillingen av «Sommerhytta» går som planlagt.

– Strix, som produserer «Farmen kjendis» og «Sommerhytta» for TV 2, har de siste ukene arbeidet hardt med å utrede hvordan produksjonen av «Farmen Kjendis» og Sommerhytta kan gjennomføres under de restriksjonene som nå foreligger som følge av Covid-19 pandemien. Og vi har nå konkludert med at disse produksjonene er mulig å gjennomføre innenfor de smittevernsrestriksjonene som gjelder, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Innspillingen av «Farmen kjendis» starter 21. mai.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til VG at deltagerne blir pålagt 14 dagers hjemmekarantene i forkant av innspillingen, slik at de kan omgå hverandre som normalt inne på gården.

– Samtidig vil det holdes avstand mellom deltagere og crew, forteller han.

Daglig leder i produksjonsselskapet Strix, Jørgen Hermansen, understreker at det viktigste er at produksjonen foregår på en trygg og forsvarlig måte.

– Vi er nå sikre på at vi kan gjennomføre disse produksjonene på en forsvarlig måte. Vi har i utredningsarbeidet vært i tett dialog med Helsedirektoratet, kommunelege og lokale myndigheter. Vi har også hatt konsulenthjelp fra Stamina Helse, som er en bedriftshelsetjeneste med autorisasjon til å lage smittevernplaner, og vi er trygge på at vi skal klare å følge myndighetene restriksjoner, sier han og legger til:

– Smittevernplanen er laget i samråd med Stamina helse, kommunelege og ansatte gjennom tillitsvalgt. Alle involverte kommer til å få en inngående gjennomgang av alle tiltak og rutiner i god tid før vi går i med opptak, uttaler han i en e-post til VG.

Han forklarer at produksjonsselskapet har 70 personer i sving under opptakene til «Farmen kjendis».

– Vi er svært glade for at vi unngår permitteringer og kan få folk på jobb. Det er viktig for oss å være gode gjester i Kragerø, og vi har et godt og tett samarbeid med Kragerø kommune og det lokale næringslivet.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er glad for at kanalen kan se fram mot enda en «Farmen»-produksjon, til tross for omstendighetene om dagen.

– Vi har tillit til det arbeidet som er gjort i denne prosessen, og er trygge på at disse produksjonene kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi er veldig glade for at innspillingene kan gjennomføres nesten som planlagt, selv om dette blir litt annerledes enn vanlig, forteller hun.

Kommende «Farmen kjendis» er den femte i rekken. Den fjerde, som ble vunnet av Erik Alfred Tesaker (40), ble avsluttet på TV i vår.

Publisert: 27.04.20 kl. 13:50 Oppdatert: 27.04.20 kl. 14:05

