BISETTES: Jon Skolmen skal bisettes 24. april i Fagerborg kirke. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Jon Skolmen bisettes etter påske

Den folkekjære skuespilleren og komikeren sovnet ifølge minneordet inn med jazz på radioen og sine nærmeste rundt seg.

Nå nettopp







Jon Skolmen sovnet inn for en uke siden, omgitt av sine nærmeste. Han ble 78 år. Familie og venner skriver i minneordet at de ønsker donasjoner til demens- og alzheimerforskning i stedet for blomster i bisettelsen, som finner sted 24. april i Fagerborg kirke.

– Fine, gode, tapre pappaen vår, bestefar og svigerfar, står det i minneordet, som blant annet er signert av barna Tine og Christian.

Videre står det at Skolmen sovnet inn med jazz på radioen.

Manager Lisbeth Wiberg forteller til VG at hun ikke vil å kommentere familiens ønske om donasjoner istedet for blomster, annet enn at de ønsker å støtte en god sak.

Norske skuespillere og komikere har den siste uken takket Skolmen for innsatsen i over 30 år. I VGs protokoll har også over 200 stykker skrevet sine siste hilsener til Skolmen.

Her kan du se Jon Skolmens liv i bilder.

Publisert: 04.04.19 kl. 08:47