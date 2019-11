HIV OG HOI: FKA Twigs har hatten til en pirat, men stemmen til en engel. Foto: PLAYGROUND

Anmeldelse FKA Twigs - «Magdalene»: Motbakketrening

Triphop for deg som helst ikke ville ha hjertet knust.

ALBUM: ELEKTRONIKA

FKA Twigs

«Magdalene»

(Young Turks/Playground)

Lite er så kunstnerisk stimulerende som lange, bratte bakker i hverdagen. Britiske FKA Twigs må derimot sies å ha fått sitt for en stund.

Tahliah Debrett Barnett, som hun egentlig heter, gjorde musikk fra Bristol frampå igjen da hun bød på seg selv på «LP1» høsten 2014. Etterpå havnet hun i et lengre forhold med Robert Pattinson (kjent fra diverse filmer med vampyrer). Samme år som forholdet gikk i oppløsning gikk hun gjennom en livmorsvulstoperasjon. Før 31-åringen kortvarig var sammen med Shia LaBeouf (kjent fra diverse filmer med utenomjordiske roboter).

Puh.

Det kunne vært irrelevant. Om det ikke var for at Barnett syr livserfaringene sammen til et smertefullt, og på alle måter personlig, andrealbum. Som ikke føles privat og introvert, eller dyrker smerten slik man ville tro. Der Björks «Vulnicura» (2015) var en beretning om et varslet brudd der ingen av låtene representerte selve kræsjet, åpner «Magdalene» direkte i bruddstedet. For så å snu innsiden ut.

Vokalen vrenges fra det mørkeste snubletøys til klokkeklar allsangvennlig sopran i løpet av en eneste låt. Rytmene angriper instrumentene og lar dem henge i utrolige klanger. Ikke så rart når man vet at Kanye West og Bon Iver-produsent Noah Goldstein har bidratt med å holde dette sterkt kontrollerte kaoset sammen.

Barnett har støtte i alt fra perifere kreddprodusenter som Nicholas Jaar til Skrillex i tilnærmingen til Maria Magdalena: Den samme Maria Magdalena som Sandra ikke ville være på åttitallet. Historisk beskyldt for å være Jesu’ hemmelige elskerinne. Ikke minst av Martin Scorsese.

Det lekkert vonde tittelsporet er derimot skapt med norske hender og hjerne. En slik nærverende norsk inngripen burde kanskje fått mer oppmerksomhet. Men at Cashmere Cat støtter FKA Twigs føles i 2019 som den mest hverdagslige ting i verden.

A$AP Rocky, som hun gjestet med «Fukk Sleep» i 2018, er ikke å høre her. Det er derimot Future, hvis bidrag er så unnselig fantasiløst at han skaper albumets eneste virkelige svake minutter.

«Siri, play me something I like», sier FKA Twigs i den besnærende fire minutter lange musikkvideoreklamefilmen for Apples smarthøytaler ifjor. Før hun danset seg fra grå hverdag til fantastiske farger og tilbake til virkeligheten, som et mentalt lettere menneske. Den samme lettheten som ligger i bunnen her: En unik evne til å kombinere elektronisk innsikt med det menneskelig smarte.

Samt gjøre det oppriktig elskelig.

BESTE LÅT: «Home With You»

