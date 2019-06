OVERRASKET: Ali Stroker befant seg backstage i Radio City Music Hall da hennes navn ble ropt opp. Foto: Brendan McDermid / X90143

Ali Stroker med historisk seier på prisgalla

Ali Stroker (31) er den første stjernen i rullestol som vinner den prestisjetunge Tony-statuetten. Men arrangørene får på pukkelen.

Artisten, kjent for amerikanske TV-seere gjennom «The Glee Project», ble hedret i New York med den gjeve teaterprisen for sin innsats i nyversjonen av «Oklahoma!» på Broadway. Stroker vant for beste fremføring av en kvinnelig skuespiller i musikaloppsetning – i rollen som Ado Annie.

Det er første gang en skuespiller i rullestol er nominert til Tony Awards. At Stroker gikk hen og vant, skaper store overskrifter i USA og beskrives som en seier for alle med en funksjonshemning.

Stroker selv holdt en rørende takketale, skriver Huffington Post.

– Denne prisen er for alle barn som ser på i kveld, og som har en funksjonshemning eller annen utfordring, og som har ventet på å se seg selv representert på denne arenaen. Nå er du det, sa en grepet prisvinner og høstet rungende applaus fra salen.

Skår i gleden

Det vekker imidlertid oppsikt at da hele «Oklahoma!» ensemblet ble ropt opp som vinnere i kategorien for beste gjenskaping, så glimret Stroker med sitt fravær. Årsaken var at det ikke fantes noen rampe foran scenen i Radio City Music Hall der Stroker kunne kjøre rullestolen opp – kun trapper.

Da Stroker entret podiet for sin individuelle pris tidligere på kvelden, hadde arrangørene løst dette problemet ved at Stroker en stund før utdelingen av denne statuetten hadde vært på scenen for å fremføre «I Can’t Say No» fra musikalen. Etterpå måtte hun bli sittende backstage, atskilt fra det øvrige publikumet, i påvente av at hennes navn kunne komme til å bli ropt opp i kategorien hun var nominert i.

Da det nettopp var det som skjedde, så kunne hun trille frem på podiet.

– Et slag i ansiktet

En rekke kritiske røster har kommentert dette på Twitter, innimellom alle gratulasjonene og lykkønskningene. Huffington Post-kommentator Elyse Wanshel skriver at Strokers seier var en triumf for alle funksjonshemmede, men at «måten hun mottok den på er en trist påminnelse om diskrimineringen som fortsatt gjør seg gjeldende».

«Seieren var en milepæl ... og samtidig et slag i ansiktet», mener kommentatoren.

Stroker uttalte selv til reportere etter festen at mange teaterlokaler er mangelfulle med tanke på tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre men spesielle behov.

– Jeg ønsker å oppfordre teatereiere og produsenter til å se på hvordan de kan bedre forholdene for funksjonshemmede.

Huffington Post har forsøkt å få Tony-arrangørene i tale, uten hell.

På rød løper før seremonien forklarte Stroker til pressen at hun vet hvilken innflytelse hun har, som et synlig eksempel på en med funksjonshemning.

– Jeg vet akkurat hvordan det er å se etter en som ser ut som meg, Så karrieren min er for alle unge mennesker der ute som trenger et forbilde, sa sangstjernen.

LYKKELIG! Ali Stroker på scenen med trofeet sitt. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Publisert: 11.06.19 kl. 11:22