Ari Behn, Unni Askeland og Per Heimly under åpningen av deres utstilling i Galleri Nygaten i Bergen i 2013. l Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Åpner kunstutstilling til minne om Ari Behn

Kunstneren Unni Askeland og fotograf Per Heimly samarbeider om utstillingen. – Vi må gjøre noe med denne tomheten, sier Askeland.

Askeland og Heimly vil åpne Finnskogutstillingen med et samarbeid til minne om deres felles venn Ari Behn, melder isolor.no.

Ari Behns dødsfall ble kjent første juledag. Han tok sitt eget liv, og kongehuset, venner og folket har vært i stor sorg etter bortgangen.

Forfatteren og kunstneren ble 47 år gammel.

– Det blir en ode til vår kjære Ari. Han er av mine aller nærmeste venner, mens Ari er jo Per sin sjelevenn og blodsbror. Vi fant ut at nå må vi gjøre noe med denne tomheten, sier Unni Askeland til isolor.no

MINNES SIN VENN: Heimly og Askeland i Ari Behns bisettelse. Foto: HELGE MIKALSEN

Utstillingen har fått navnet «UP» og spiller på Behns og Akselands utstilling under Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2001, ifølge isolor.no.

Askeland forteller til isolor.no at utstillingen vil ha en blanding av humor og sorg.

– Jeg sa jo ja med en gang, men fant liksom ikke helt ut av det. Så skjedde dette tragiske med Ari, og deretter kom denne stillheten. Den er den verste. Det samme følte jo Per på, så da tenkte jeg: «Nå skal jeg invitere med meg Per». Han var veldig positiv, sier hun.

Per Heimly skrev et minneord på Facebook etter sin nære venns død:

«Vi utfylte hverandres mangler og svakheter.

Men til sammen var vi nesten et perfekt menneske.»

Ari Behns familie har fått ros for sin åpenhet etter at de selv gikk ut med at han tok livet sitt 1. juledag.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040

Publisert: 17.01.20 kl. 12:54

