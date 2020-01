TØFFERE TIDER: Det blir ikke lettere å være Harry og Meghan selv om de flytter til Canada, mener den konservative avisen The Telegraphs kongehus-kommentator. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Kongehus-kommentator om Harry og Meghan: – Nå blir de «fritt vilt»

Mens Harry og Meghan flytter til Canada for å slippe unna pågående og invaderende britiske medier, kan resultatet fort bli det motsatte.

Nå nettopp

– Uten beskyttelse fra kongehuset, er de i praksis «fritt vilt» for mediene.

Det skriver kongehus-ekspert og kommentator Camilla Tominey i den konservative, britiske avisen The Telegraph i et nyhetsbrev.

– Det er godt mulig at interessen for Harry og Meghan kommer til å dabbe av i England, men sannheten er at den vil øke på det amerikanske kontinentet. Markedet er større, samtidig som hertugparet også er avhengig av å synes mediene, skriver Tominey videre.

Hennes kommentar er mer nøktern i tonen enn for eksempel Piers Morgans. Han hudflettet prins Harry og hertuginne Meghan i en kommentar onsdag i den langt mer tabloide Daily Mail hvor han kalte de to for «bortskjemte og hyklerske».

– Mens Kate, hertuginnen av Cambridge var opptatt av å rette søkelyset mot små barns mentale helse og prins Charles møtte Greta Thunberg i Davos, publiserte hertugen og hertuginnen av Sussex to uker gamle uskarpe bilder fra Meghans besøk på en institusjon for omplassering av hjemløse hunder og katter på Instagram. Det kan være en pekepinn på hvordan dette ting kan komme til å bli, skriver Camilla Tominey.

Hun regner med at dersom Harry og Meghan gjør alvor av å vende England ryggen – og heller være mye mer i Canada og USA, vil de måtte regne med å bli mer plaget av paparazzi-fotografer og ikke mindre.

– Mens parets advokater var opptatt med å true engelske medier med søksmål dersom de publiserte bildene av Meghan og sønnen Archie på skogstur sammen med hundene, viste amerikanske TV-stasjoner som omtalte denne saken de samme bildene som hertugparet klager over bruken av. Jo større markedet for slike bilder er, jo større vil behovet være. I USA blir hertugparet allerede behandlet på samme måte som amerikanske kjendiser, påpeker kommentatoren.

Publisert: 26.01.20 kl. 07:23

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser