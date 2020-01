EXIT: Hertuginne Meghan og prins Harry har formelt trukket seg tilbake fra kongehuset. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Kongehusekspert etter prins Harrys tale: – Det må være et mentalt helvete

To ting ble tydelig i talen, ifølge kongehuseksperter: Hertugparet fikk det ikke som ville og de skylder på pressen.

Nå nettopp

I en åpenhjertig tale søndag snakket prins Harry om hvorfor han og Meghan valgte å trekke seg tilbake fra kongefamilien og om hvordan exitavtalen ble for dem. Den ble ikke som hertugparet hadde ønsket, mener Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter av seks bøker om kongehuset.

– Det virker som prins Harry følte for å gi sin versjon. Jeg er usikker på hvor lurt det var. At han var så tydelig på at de ikke fikk det som de ville, bygger opp under forestillingen om indre splid i kongefamilien, sier Isaksen.

Hvordan ble exitavtalen? Skal ikke lenger bruke kongelige titler og mister pengestøtte – får dronningens støtte

– Kan gjøre et comeback

Flere britiske medier tolker avtalen som en hard straff fra dronningen. Isaksen mener det er en litt overdreven tolkning.

– Hertugparets urealistiske forventninger har krasjet med realiteten. Det er også det prins Harry gir uttrykk for i talen. Men jeg vil ikke kalle dette en straff, sier Isaksen.

– Hertugparet har jo meldt seg ut. De har tatt initiativet selv. Også har det kanskje blitt mer omfattende enn de hadde sett for seg.

Samtidig påpeker han at prins Harry ikke har fraskrevet seg tittelen «deres kongelige høyhet», men at han har valgt å ikke bruke den.

– Det betyr at de på et eller annet tidspunkt i teorien kan ta tittelen i bruk igjen. Prins Harry er kongelig høyet, enten han vil eller ikke.

Med for eksempel hertugparets sønn, Archie, har de valgt ikke å bruke tittelen. Det forklarer Isaksen at er relativt normalt i det britiske kongehuset – i stedet for å formelt endre på titler, har man valgt å ikke bruke dem.

– I det ligger det at prins Harry muligens kan gjøre et comeback. Kanskje kommer de krypende tilbake hvis situasjonen en dag forandrer seg. Og da har de den muligheten.

Forholdet til pressen

I prins Harrys tale sa han at det ikke fantes noe annet alternativ enn å trekke seg tilbake.

– Han legger skylden helt tydelig på pressen, som han har hatt et vanskelig forhold til helt siden moren hans døde, forklarer Inger Merete Hobbelstad, som har skrevet boken «Årene med Elizabeth».

Prins Harry var bare 12 år da han mistet moren, prinsesse Diana, i 1997. Hun ble et ikon verden over. Interessen for prinsessen førte til at hun over flere år ble forfulgt av britisk tabloidpresse. Hobbelstad mener dette kan ha påvirket Harrys forhold til pressen betraktelig.

– Dette har nok vært enda vanskeligere for han det mange har trodd. Da han ble sammen Meghan gikk han ut i en ganske oppsiktsvekkende pressemelding og sa at hun ble forfulgt av pressen. Han har hele tiden trukket linjer til moren sin, ettersom han har sett dette skje før, sier hun.

I søndagens tale snakket prins Harry om sin mor: – Da jeg mistet moren min for 23 år siden, tok dere meg under vingene deres

Både Hobbelstad og Isaksen mener derfor det er tydelig at avgjørelsen om å trekke seg tilbake også kommer fra prins Harry.

– Prins Harry har nok aldri vært helt egnet til å håndtere den offentlige rollen overfor mediene, sier Isaksen.

Han forteller at Harry tidligere har sagt at hver gang han hører et kamera klikke, minnes han moren sin.

– Det er en konstant påminnelse. Det må være et mentalt helvete å befinne seg i den posisjonen han er i.

– Hans beslutning

I talen sa prinsen at han ville snakke til folket som «Harry», ikke prins eller hertug. Han refererer til valgene han har tatt og støtten han har opplevd fra folket.

– Det virker som han ønsket å poengtere at dette var hans beslutning og hans ønske. Han refererer til hvordan han selv har funnet den rollen vanskelig å leve med. Hvis jeg skulle gjette, så ville jeg gjettet på at dette er noe både han og Meghan har følt var riktig, sier Isaksen.

Harry benyttet også muligheten til å rose sin bestemor, Dronning Elizabeth:

– Jeg vil alltid ha den dypeste respekt for min bestemor, min øverstkommanderende, og jeg er utrolig takknemlig overfor henne og resten av familien, for støtten de har vist meg og Meghan de siste månedene.

Videre nevnte han hverken prins William eller prins Charles.

– Dette er jo hans forsøk på å gi sin versjon. At han ikke nevner noen av dem er kanskje litt spesielt, men jeg vet ikke hvor mye kan spekulere i det. Britiske medier spekulerer mye, og det er vanskelig for utenforstående å vite, forklarer Isaksen.

Det som er bekymringsfullt for kongehuset, ifølge Hobbelstad, er at kongefamilien har fungert som noe konstant i folkets liv.

– Det at noen melder seg ut kan være farlig, for det blir en uforutsigbarhet i hele institusjonen. Det rokker litt ved det sterkeste kortet kongehuset har på hånden – det konstante, det forutsigbare.

Publisert: 22.01.20 kl. 07:17

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser