Coronasyk Nick Cordero ute av koma - trenger sannsynligvis nye lunger

Den kjente skuespilleren er bevisst, men fortsatt «ekstremt svak». – Han kjemper. Jeg kan se det hver dag, sier kona Amanda Kloots.

Den canadiske skuespilleren Nick Cordero (41) har i flere måneder kjempet for sitt liv etter at han ble smittet med det fryktede corona-viruset.

I midten av april måtte den Tony Award-nominerte skuespilleren amputere høyrebenet som en følge av komplikasjoner i forbindelse med sykdommen. Cordero ble innlagt på intensivenheten ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles 31. mars og har siden vært innlagt – tidvis også bevisstløs.

Kona Amanda Kloots (38) har holdt offentligheten løpende oppdatert om hvordan det går med ektemannen. Han er ikke lenger er i koma, og har nå fått fjernet en midlertidig pacemaker han fikk til støtte for hjertet. 41-åringen er imidlertid fortsatt «ekstremt svak», ifølge Kloots, som torsdag gjestet «CBS This Morning».

I programmet fortalte hun at ektemannen sannsynligvis må gjennom en dobbel lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre. Det skriver CNN.

– Det er 99 prosent sannsynlighet for at han trenger det for å kunne leve et liv som jeg vet at han gjerne vil leve, sa hun til TV-verten Gayle King.

Fire ganger skal Kloots ha fått beskjed om at Cordero ikke vil overleve og at det er på tide å ta farvel. Fortsatt er han altså i live.

– Han kjemper. Jeg kan se det hver dag. Legen hans kan se det. Og så lenge han fortsetter å kjempe, vil jeg fortsette å kjempe sammen med ham, fortalte.

Selv om Cordero, også kjent fra TV-serien «Lilyhammer», stadig er svak, er tilstanden hans nå stabil.

– Han kan åpne øynene sine, og når han er våken, kan han ved å titte opp eller ned svare på ja- og nei-spørsmål. Når jeg spør ham om noe forsøker han ofte å smile. Sykepleierne har alle sagt at han svarer aller best på mine spørsmål, sa hun i TV-programmet.

Sammen har paret sønnen Elvis (1).

