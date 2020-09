FIKK COVID-19: Dwayne «The Rock» Johnson og kona Lauren Hashian under premieren på filmen «Jumanji: The Next Level» i Los Angeles i desember 2019. Foto: DAVID SWANSON / EPA

«The Rock» og familien smittet med corona: – Det var røft, men vi kom oss gjennom det

I en video på Instagram forteller den 48 år gamle stjernen at han og familien har vært smittet med coronaviruset.

Nå nettopp

– Min kone Lauren, mine to små døtre og meg selv, vi har alle testet positivt for covid-19, sier Dwayne «The Rock» Johnson i videoen, og forteller at de siste to til tre ukene har vært svært vanskelige for familien.

– Jeg skulle ønske det bare var meg som teste positivt, men slik var det dessverre ikke, legger han til.

Den amerikanske skuespilleren og tidligere fribryteren ble tidligere i år kåret til den best betalte influenceren på Instagram av det britiske analyseselskapet Hopper HQ.

Johnson forteller at døtrene, som er to år fire år gamle, kun opplevde lette symptomer.

– For Lauren og meg var det annerledes, det var røft, men vi kom oss gjennom det, forteller han om seg selv og kona, 35 år gamle Lauren Hashian.

les også «The Rock» danker ut Kylie Jenner som verdens best betalte influencer

Familien er ikke lenger smittsomme, og de er nå ved god helse, forteller skuespilleren, og legger til at han tror han og familien ble smittet av nære familievenner.

– De hadde, som oss, vært svært disiplinerte. Når det kommer til helse, øvelser og sikkerhet for familien min er jeg svært disiplinert. Vi har vært i lockdown siden mars, og vi har isolert oss, sier han, og oppfordrer folk til å være svært påpasselige med hvem de omgås.

Publisert: 03.09.20 kl. 06:36