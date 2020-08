#FREEBRITNEY: Fansen som står bak bevegelsen #freebitney mener Britney Spears ikke har vært fri på over tolv år, etter at faren hennes Jamie Spears ble utnevnt som hennes nødverge i 2008. Foto: AP

Britney Spears ber retten om å fjerne faren som verge

Britney Spears (38) skal ha bedt retten om å fjerne vergemålet til faren, Jamie Spears (68), kontroll over det personlige livet hennes.

De siste 12 årene har Jamie Spears (68) fungert som verge for sin datter, superstjernen Britney Spears (38).

Det hele startet i 2007 da Britney gjennomgikk flere mentale sammenbrudd. På grunn av hennes mentale helse var hun ikke i stand til å ta vare på seg selv. Jamie ble derfor oppnevnt som hennes nødverge.

Vergemålet skulle egentlig vare ett års tid, men innen 2008 var omme, var det vedtatt en permanent avtale i retten.

Siden den gang har fansen til superstjernen kjempet for artistens frihet under emnetaggen #freebritney.

Nå skal Britney ha begjært endring i verge, slik at faren ikke får tilbake vergemålet som ga ham kontrollen over mange aspekter av hennes liv og karriere.

Det skriver flere internasjonale medier, blant annet CNN.

Ifølge rettsdokumenter innlevert i Los Angeles Superior Court tirsdag, ønsker Britney at Jodi Montgomery skal fortsette å være hennes verge.

Jodi Montgomery ble utnevnt som Britneys midlertidige verge i fjor, etter at Jamie trappet ned på grunn av egne helseproblemer.

Montgomerys vergemål utløper ifølge avisen 22. august.

– Britney er sterkt imot å ha James som verge, heter det i dokumenter CNN har innhentet.

SUPERSTJERNE: Britney Spears har blant annet gitt ut tre album, vært på flere verdensturneer og vært dommer på The X Factor mens hun har vært under verge av faren sin, Jamie Spears. Foto: John Salangsang / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge BBC forventer advokaten til Britney at Jamie «aggressivt» vil bestride forespørselen om å skyve ham til side.

Avisen skriver at Britney ikke har kontrollert sin egen økonomi eller karrierevalg siden 2008, i henhold til denne vedtatte domstolsavtalen.

Fansen til superstjernen har reagert på at alle årene hun har hatt behov for verge, har hun blant annet gitt ut tre album, vært på flere verdensturneer og vært dommer på The X Factor.

Det skal være en høring i vergesaken onsdag i Los Angeles.

Publisert: 19.08.20 kl. 22:35 Oppdatert: 19.08.20 kl. 22:48

