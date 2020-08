STOLTE FORELDRE: Katy Perry og Orlando Bloom Foto: VALERIE MACON / AFP

Babylykke for Katy Perry og Orlando Bloom

Stjerneparet har fått en datter. - Velkommen til verden Daisy Dove Bloom.

Det skriver Orlando Bloom på sin instagram-profil torsdag morgen.

Paret er goodwill-ambassadører for UNICEF og det var de som først meldte om babynyheten.

Under tittelen «Den mest verdifulle gaven: Et friskt og sunt barn» skriver UNICEF at de er «stolte over å ønske Daisy Dove Bloom velkommen til verden» og og kunne dele denne glade nyheten fra de stolte foreldrene:

– Vi svever av lykke over ankomsten til vår lille datter, Sunn og frisk - og i en fødsel i trygge omgivelser. Men vi vet at det er ikke alle som er like heldige som oss, skriver de nybakte foreldrene og ber om støtte til UNICEFs arbeid til de som ikke er like heldige.

Ifølge Entertainment News datet Bloom og Katy Perry i ti måneder før de gikk hver til sitt i starten av 2017. Så ble de sammen igjen på sommeren og forlovet seg på valentinsdagen 2019.

I februar avslørte Katy Perry at hun er gravid med parets første felles barn. Bloom har en ni år gammel sønn med ekskona, Victorias Secret-modellen Miranda Kerr (36).

Ifølge People hadde Bloom og Perry planlagt bryllup i Japan i starten av sommeren, men skal ha utsatt det som følge av corona-pandemien.

