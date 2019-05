FORELDRE: Komiker Amy Schumer og ektemannen Chris Fischer fikk sitt første barn søndag kveld. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Amy Schumer har blitt mamma

Komikeren fikk sitt først barn søndag. – Vår kongelige baby ble født, skriver hun på Instagram.

Mandag la Amy Schumer (37) ut bilde fra fødestuen med ektemannen Chris Fischer (39) og deres nyfødte barn.

– Vår kongelige baby ble født, skriver hun under bildet, med et tydelig pek mot at prins Harry og hertuginne Meghan fikk en sønn mandag.

Også da hun annonserte graviditeten var det Harry og Meghan-relatert, hun hadde nemlig redigert inn ansiktene til seg selv og ektemannen på et bilde av hertugparet.

– Jeg ser frem til å konkurrere med Markle (Hertuginne Meghans tidligere etternavn journ.anm.) hele veien, har hun tidligere uttalt humoristisk.

Søndag kveld avslørte hun at de ventet en sønn på Instagram, en annen ting hun har til felles med hertuginnen. De to kvinnene er også født samme år.

Skuespilleren og aktivisten har vært åpen om svangerskapsplagene hun har hatt, og ble i november lagt inn på sykehus med «hyperemesis», såkalt sykelig svangerskapskvalme.

– Jeg er veldig heldig som er gravid, men dette er ille, sa hun den gangen.

Hun giftet seg med kjøkkensjef Chris Fischer i februar i fjor.

Publisert: 06.05.19 kl. 22:57