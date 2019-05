HEMMELIGHETSFULLE: Allerede tidlig i april kunngjorde hertuginne Meghan (37) og prins Harry (34) at de ville holde fødselen hemmelig. Til og med termindatoen har vært ukjent. Foto: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Slik holdt de den kongelige fødselen hemmelig

Da hoffet sa at hertuginne Meghan (37) skulle føde, var babyen født for lenge siden. Hun skal også ha blitt fraktet til sykehus i all hemmelighet.

Spekulasjonene om hvor fødselen både skulle skje og faktisk har skjedd har vært mange. Det ble klart allerede i april at hertugparet ønsket å holde omstendighetene rundt fødselen hemmelige, slik at de kunne feire begivenheten som en familie først.

Da var man ganske sikre på at dette måtte dreie seg om en hjemmefødsel, fordi det er vanskelig å reise til et sykehus i all hemmelighet, når alle vet hva som er i ferd med å skje.

Å holde fødselen privat er bare en av mange tradisjoner hertugparet bryter, skriver Daily Mail.

Fortalte nyheten på Instagram først

Mandag 6. mai ble imidlertid den store dagen. Litt før klokken 15 norsk tid ble det kjent at hertuginne Meghan var «i fødsel», og at prins Harry var sammen med henne, skrev kongehuset i en oppdatering rundt klokken 14.30:

Men den kongelige babyen var født allerede flere timer tidligere, klokken halv seks den samme morgenen. På den måten fikk paret ha nyheten for seg selv i noen timer før resten av verden fikk vite det.

Til sammenligning kunngjorde kongehuset det offentlig alle tre gangene hertuginne Kate som er gift med prins William skulle føde. I tillegg ble det annonsert at barna faktisk var født når fødslene var over. Det skriver Daily Mail.

Dette er flere ting som skiller den kongelige babyfødselen fra tradisjonene:

Meghan og Harry kunngjorde selv på sin Instagram-konto at de hadde fått en liten gutt – før den offentlige kunngjøringen fra kongehuset kom.

Den store nyheten ble ikke, slik tradisjonen er, plassert på et skilt utenfor Buckingham Palace før ytterligere to timer etter at paret hadde fortalt det selv på sosiale medier. Slik ser det ut:

Det sto heller ingenting om helsepersonellet som bidro i fødselen her, slik tradisjonen også er. Det er nok en ting som bidrar til at hvor fødselen fant sted er et mysterium. Kongehuset har heller ikke kommentert hvor hertuginnen fødte på andre måter.

Å føde på sykehus er riktignok ikke å bryte en tradisjon. Prinsesse Diana valgte i sin tid å fødte både Harry og William på sykehus. Det samme gjorde Kate.

Ifølge Daily Mails hoffreporter skal Meghan ha blitt fraktet til et privat sykehus i all hemmelighet – men ikke Lindo Wing, som Diana og Meghans svigerinne Kate fødte på. Dermed spekulerer avisen i om fødselen kan ha funnet sted på sykehuset «The Portland». Her skal en fødsel med en natt overnatting koste over 170.000 norske kroner.

Tok ikke bilde på sykehus-trappen

Et brudd på nok en tradisjon vitner om at spekulasjoner om hvor fødselen fant sted fortsetter: Det er nemlig tradisjon å ta bilde på sykehustrappen innen et døgn etter fødselen – men det har vi foreløpig ikke sett i dette tilfellet.

Isteden holdt prins Harry en slags pressekonferanse utenfor stallen ved Windsor Castle, ikke så langt fra parets hjem. Bildet av det siste tilskuddet i kongefamilien har latt vente på seg.

Tirsdag ønsket også Kate og William den nyfødte velkommen til verden.

– Vi gleder oss til å få møte ham, sa de, samtidig som William ønsket broren sin velkommen til de søvnløses samfunn.

VELKOMMEN! Kate og William ønsket sin lille nevø velkommen til verden da de møtte pressen tirsdag. Foto: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Den nyfødte gutten er den syvende i rekken til tronen – og det åttende oldebarnet til dronningen.

Trolig får den lille ikke prinsetittel.

– I utgangspunktet blir han ikke prins, men Lord, eller kanskje Jarl. Dronningen bestemmer. Men han kan bli prins en gang, når farfar Charles blir konge, opplyser kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.

Se prins Harry når han snakker om den gledelige nyheten:

