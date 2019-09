FORELSKET: Gunilla Persson avslører at hun har funnet tonen med en mystisk, norsk mann. Her fra høstlanseringen til svenske NENT i helgen. Foto: Naina Helén Jåma / TT / TT NYHETSBYRÅN

Hollywood-frue Gunilla Persson avslører at hun har falt for norsk mann

Den «Farmen kjendis»-aktuelle 60-åringen er dog hemmelighetsfull rundt hvem hennes nye flamme er.

Det var først på bloggen at Gunilla Persson hintet om at hun var spesielt interessert i en norsk mann. Til Hämt sier hun at det hele er veldig ferskt, men at har troen på at det kan bli seriøst.

– Han heter Oskar. Det er det eneste jeg kan si, sier svensken, som til våren blir å se i den fjerde sesongen av «Farmen kjendis».

– Jeg har jo nettopp møtt ham, men jeg kan si at det sa klikk, forteller hun.

Videre forteller hun at hun tror på kjærlighet ved første blikk, og at hun ikke utelukker at dette er tilfelle her.

– Det føles bra.

Når VG ringer i håp om å komme til bunns i hvem den mystiske nordmannen er, er hun klar i talen.

– Nei, det kan jeg ikke prate om, sier hun hemmelighetsfullt.

Persson flyttet i mai inn på Grue gård for å spille inn «Farmen kjendis» med elleve andre.

60-åringen har i flere år skapt en rekke overskrifter, både i Sverige og her til lands. Blant annet da huset hennes i Los Angeles brant ned og da hun ble anklaget for å ha stjålet et par eksklusive solbriller.

Hun fikk kjendisstatus gjennom TV-serien «Svenske Hollywood-fruer», og har hatt en rekke TV-opptredener det siste tiåret.

