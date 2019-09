Helene Olafsen (29) er gravid – venter barn i mars

«Senkveld»-programleder Helene Olafsen avslørte nyheten selv under innspillingen til programmet torsdag. – Det hadde jeg gledet meg veldig til, sier hun.

VG møter programlederen etter opptaket av fredagens og sesongens første «Senkveld».

– Jeg hadde håpet at jeg skulle klare å holde på nyheten helt til første programmet og det klarte jeg, sier Helene Olafsen til VG.

– Vi gleder oss veldig til å bli foreldre, sier hun og samboeren Jørgen Nilsen.

De forteller at terminen er i mars neste år.

– Vi vet ikke om det blir en gutt eller jente. Men det vil jeg gjerne vite før fødselen. Jeg er nok altfor nysgjerrig til ikke å vite det på forhånd, sier den vordende mor.

Både Helene og Jørgen regner med at det blir travle tider fremover. Hun er opptatt med «Senkveld» hver uke og han er en av danserne i «Skal vi Danse». Det var for øvrig etter at de to gikk til topps i «Skal vi danse» i 2017 at de ble et par.

– Denne babyen blir nok historisk – som det første «Skal vi danse»- barnet i hele verden, sier Jørgen.

Barnerommet er imidlertid ikke klart enda. Det er det en enkel forklaring på.

– Vi har ikke flyttet inn i det nye huset vårt enda. Så det blir travle tider med baby og nytt hus, sier Helene.

– Nå blir dagene ekstra hektiske og jeg komprimere alt jeg gjør. Rett og slett fordi jeg blir så trøtt om kvelden. Jeg blir nok også litt mer kynisk i forhold til det som stjeler både tid og energi, medgir Helene Olafsen.

Hun er mektig stolt over at hun klarte å holde på hemmeligheten overfor Stian Blipp.- hvor de to – Nå kan barna våre bli lekekamerater, sier Stian som ble far til en jente i november i fjor.

– Det er en ting gleder meg eksepsjonelt til. Noe jeg ikke sagt til deg, som jeg tror du kommer til å bli glad for. Jeg er gravid, røpet Olafsen til Stian Blipp under opptaket, ifølge Dagbladet.

« Vi to skal bli tre», skriver programlederen selv på sin egen instagram-konto.









STOLT: Her forteller en utrolig stolt og glad Helene Olafsen at hun og samboer Jørgen Nilsen venter barn. Stian Blipp klarer ikke å skjule sin overraskelse.

Det var i fjor høst at Olafsen avslørte at hun og «Skal vi danse»-partneren hennes Jørgen Nilsen var blitt et par.

– Vi har vært så til stede, vi har nytt det fra dag én, sa hun om vinnerformelen deres i konkurransen.

DANSEPARTNERE: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen ble et par etter at de var dansepartnere i «Skal vi danse». Foto: Trond Solberg

