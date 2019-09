GRAVID: «Senkveld»-programlederen venter barn med Jørgen Nilsen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Helene Olafsen (29) er gravid

«Senkveld»-programleder Helene Olafsen avslørte nyheten selv under innspillingen til programmet torsdag.

Det var Dagbladet som først skrev om Olafsens graviditet-

- Det er en ting gleder meg eksepsjonelt til. Noe jeg ikke sagt til deg, som jeg tror du kommer til å bli glad for. Jeg er gravid, røpet Olafsen til Stian Blipp, skriver avisen.

« Vi to skal bli tre», skriver programlederen selv på sin egen instagram-konto.

Det var i fjor høst at Olafsen avslørte at hun og «Skal vi danse»-partneren hennes Jørgen Nilsen var blitt et par.

DANSEPARTNERE: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen ble et par etter at de var dansepartnere i «Skal vi danse». Foto: Trond Solberg

Publisert: 05.09.19 kl. 20:43