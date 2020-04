SNAKKER UT: Tobias Karlsson, som i flere år deltok i norske «Skal vi danse», har aldri følt seg så syk som har vært den siste tiden. Dette bildet er hentet fra 2009, da han hadde Triana Iglesias som dansepartner i TV 2-programmet. Foto: Simen Grytøyr

Tobias Karlsson fra «Skal vi danse» lå rett ut i flere dager: – Jeg besvimte i dusjen to ganger

Den profilerte svenske danseren (42) har aldri følt seg verre. Nå mistenker han at det var corona–viruset som sto bak.

Svenske Tobias Karlsson var i flere år med som én av de profesjonelle danserne i norske «Skal vi danse». Etterpå har han fortsatt «Skal vi danse»-karrieren i hjemlandet.

I år er han imidlertid ikke med. Men det er kanskje like greit, for på sin Instagram skriver han at han har vært alvorlig syk den siste tiden.

«Etter 16 dager med coronahelvete er jeg endelig tilbake med full kapasitet. Det var ganske ille, jeg hadde høy feber i ti dager og følte meg til slutt tvunget til å ringe 112 for å sjekke om jeg kom til å overleve», skriver han.

Til Aftonbladet legger 42-åringen ikke skjul på at han har lagt et par tøffe uker bak seg.

– Nå er det fint, men det var 16 tøffe dager med feber. Etter en tid tenkte jeg at jeg jo ikke bare kan ligge her på denne måten, så jeg ringte 112. Man vet jo ikke, man blir så jævlig urolig. Jeg tenkte at det beste er at de sjekker om jeg overlever. Det kom to menn, som tok tester av meg og ikke minst blodtrykk. Men jeg fikk bli hjemme og forsøke å bli frisk, sier han til avisen.

Han mener han aldri noensinne har vært så syk som nå.

– Feberen var oppe på 40 grader, og jeg besvimte i dusjen to ganger. Det var virkelig ekkelt.

Karlsson føler seg ganske sikker på at det var corona han hadde, men han fikk det aldri testet. Tidligere har «Skal vi danse»-deltageren stått fram med at han er HIV-positiv - men akkurat det lot han seg aldri bekymre av.

– De sier jo at det ikke skal være så farlig, jeg tilhører ingen risikogruppe på grunn av det. Mange sier jo også at medisinene kan gjøre at viruset ikke setter seg på luftveiene, uttaler han.

Han innrømmer imidlertid at sykdomsforløpet gjorde ham redd.

– Ja, jeg ble redd og urolig. Det var en ny «følelse», jeg skjønte på en måte ikke hva som skjedde med kroppen. Det var skummelt, sier han til Aftonbladet.

Publisert: 19.04.20 kl. 16:52

