HARDE TAK: Desta Marie Beeder er fysisk og psykisk utslitt, og klarer ikke holde tilbake tårene i programmet «Kompani Lauritzen». Foto: TV 2

Desta Marie Beeder knekker sammen i «Kompani Lauritzen»: – Som et skadet dyr

TV-profilen (31) gjemte seg bak en busk da hun kjente at tårene presset på, men ble oppdaget at Dag Otto Lauritzen (63). – Det skjer én gang i tiåret, sier hun.

Det blir dramatikk i lørdagens «Kompani Lauritzen» når flere deltagere for alvor begynner å kjenne på den fysiske og psykiske påkjenningen de har vært, og er, igjennom. Så ille er det, at flere teller på knappene, og vurderer å pakke sekken og reise hjem.

For «God morgen Norge»-programleder Desta Marie Beeder er tilværelsen så hard at hun knekker sammen når aspirantene er ute i felt. Og det på sin egen 31-årsdag.

– Det toppet seg. Bunnen var nådd, egentlig. Luften gikk helt ut av bursdagsballongen. Det var en kombinasjonen av lite søvn, ekstrem usikkerhet og fysiske utfordringer som overgikk alt av hva jeg hadde forutsetninger for å klare, forteller Beeder til VG.

TV-profilen forklarer at hun kjente at tårene var i ferd med å presse seg fram. Hun snek seg derfor bak en busk for å være alene med sine tanker.

HARDT REGIME: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård kjører kjendisene hardt i programmet «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Hun ble imidlertid raskt oppdaget av oberst Dag Otto Lauritzen, som bestemte seg for å ta en prat med den skadeskutte deltageren.

– Jeg var som et skadet dyr. Altså i den kontekst av at de ofte gjemmer seg litt fra flokken når de sliter. Obersten kom bort til meg etter hvert, og det er noe med det at når du er helt på bristepunktet og noen spør hvordan det går ... Det blir som å trykke på en knapp.

Beeder forteller at hun svært sjelden tar til tårene, og at scenene som utspiller seg i programmet lørdag sier alt om hvor krevende innspillingen var.

– Jeg tipper det skjer én gang i tiåret at jeg hulkegråter som det her. Det var selvfølgelig ille, men det var samtidig litt godt og. Jeg hadde kjent på et stort press, men tenkte at jeg måtte ta meg sammen og takle det. Men så er det noe med det at når man først begynner å åpne seg opp, så kommer alt ut.

Og:

– Fordelen var at det føltes bedre etterpå. Jeg hadde det mye bedre i dagene etter enn jeg hadde det i dagene før. Det var en forløsning av mye rart.

BRYTER SAMMEN: Desta Marie Beeder klarer ikke å holde tårene tilbake i lørdagens «Kompani Lauritzen», og for trøst av obersten selv, Dag Otto Lauritzen. Foto: TV 2

– Hva var det hardeste underveis her, mener du?

– Alt var hardt, egentlig. Å ikke få gå på do når du må på do, bare der begynner det å bli ganske tungt for min del. Men det verste var aldri å få vite hva som skulle skje, at vi aldri kunne senke skuldrene og si takk for i dag. Å være i den tilstanden i så mange dager var forferdelig slitsomt.

Da «Kompani Lauritzen»-deltageren fikk sammenbruddet i skogen, valgte kamerateamet å ikke presse seg nært på henne, men heller stå et stykke unna.

SLET HARDT: «God morgen Norge»-programleder Desta Marie Beeder får en voldsom reaksjon i lørdagens program, men var ikke alltid langt nede. Foto: Matti Bernitz

– Jeg prøvde å gjemme meg så godt jeg kunne. På én måte hadde jeg håpet at dette ikke skulle komme på TV i det hele tatt, men når det likevel gjør det tenker jeg at det jo er en del av opplevelsen. For meg var det en total «melt down», og det er en del av min reise i militæret. Det er fint også – å vise at det av og til bare blir for mye.

– Var det så tungt at du på noe tidspunkt vurderte å pakke sekken og reise hjem?

– Nei, jeg gjorde ikke det. Men det hendte at jeg følte at jeg ikke passet inn i det militære liv og at jeg slet med det, sier 31-åringen, som i ettertid er glad for at hun har kjent på påkjenninger som dette.

– Nå, når jeg skal trene for eksempel, kan jeg si til meg selv at dette er ingenting, at jeg tåler hundre ganger mer enn dette. Hvor ofte går man egentlig i kjelleren? I dagliglivet er man, meg selv inkludert, aldri i nærheten av å gå i kjelleren. Vi ligger oftest og vaker i midten, på et behagelig nivå. Etter denne innspillingen har alt annet vært veldig lett, forteller Desta Marie Beeder til VG.

Lørdag må enda en deltager forlate det beinharde regimet i «Kompani Lauritzen».

Publisert: 04.04.20 kl. 18:07

